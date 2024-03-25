剴剴案檢討報告 新北社會局：專家檢視都有依現行法令辦理

新北1歲多男童剴剴遭保母虐待致死，衛福部要求與案件相關的新北市、台北市、兒福聯盟等單位提交檢討報告，新北市社會局在今天下午繳交，新北市社會局李美珍局長表示，經過學者檢視，新北服務皆依照現行法令辦理，對於中央相關法令部分，市府提出5大精進作為，希望完善收出養媒合服務，避免類似憾事發生。

李美珍說，社會局以理性、務實的態度審視此案，就外界關注的服務歷程、法令制度面及服務等面向邀集專家學者共同檢視經專家學者檢視，新北市的服務皆依照現行中央相關法令規定及收出養服務機制辦理。

李美珍說，中央相關法令制度仍有可以精進之處，社會局從中央收出養媒合機制、相關服務人員加強訓練、訪視機制、完善跨網絡聯繫與保母職能精進五大面向，希望完善收出養媒合服務，力求避免類似憾事發生。

對於衛福部報告指出，新北社會局樹鶯社福中心開案服務著重家庭經濟意義，未對案童出養必要性做評估，該中心目前未結案，但去年9月至12日卻從沒再去訪視案童紀錄，成為服務缺口，且台北市、新北市及兒盟各自服務，缺乏橫向聯繫及資訊溝通。

對此新北市社會局仍強調，新北社福中心所有的服務，都以維護兒童最佳利益為原則，依照現行中央的收出養媒合服務相關法規進行，整個服務過程皆有經過專家檢視，一切符合現有中央的指引與規範。中央主管的收出養媒合服務仍有可精進之處，新北願意與中央合作改善，完善兒少服務，減少憾事發生。