綠療做瓶裝苔蘚 汐止農會銀髮長輩好療癒

為了鼓勵長輩多走出家門，汐止區農會的綠色照顧站開辦一系列的課程，今(12)日安排的舒壓課程，是以綠療育的方式進行，帶著長輩動手作，用瓶子種植苔蘚，每個人再選擇自己喜歡的植物放進去，長輩說好療癒。

這一節的舒壓課程很不一樣，要以綠療的方式進行，在聽完老師簡單說明後，開始動手作，發給每位長輩一個透明空瓶，接著就要往裡面種植，先放土再將苔蘚放進去。

汐止區農會推廣部李莉慈表示，今天是綠照113年的第一期課程，上的課是療癒的生態瓶，老師利用玻璃罐裡面，用了苔蘚跟簡單的植物，就可以維持一個生態系，蓋上蓋子，就可以活的很長久，這次綠照站總共有20堂課，每一堂課都是不同的課程，歡迎有興趣的民眾可以打電話跟汐止區農會報名。

透明瓶子放了苔蘚，接著放上植物跟小擺飾，當天準備了網紋草、嫣紅蔓等，高矮植物前後堆疊，設計出層次感，然後再以彩色石子或是招財貓公仔裝飾，拿著自己打造的瓶裝苔蘚，長輩都好開心。