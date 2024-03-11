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囤房稅2.0 北市單一自住成加稅受災戶 蔣萬安：把衝擊降最低

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
財政局今天宣布將分4年逐年調整稅基折減到零折減，預估「加稅受災戶」約21.2萬戶受影響。台北市長蔣萬安今天被問及此事，蔣說，會將對市民朋友自住的人的衝擊跟影響，降到最低。記者林麗玉／攝影
財政局今天宣布將分4年逐年調整稅基折減到零折減，預估「加稅受災戶」約21.2萬戶受影響。台北市長蔣萬安今天被問及此事，蔣說，會將對市民朋友自住的人的衝擊跟影響，降到最低。記者林麗玉／攝影

中央修正房屋稅條例（囤房稅2.0）今年7月1日起上路，將單一自住房屋稅1.2%調降為1%，原本台北市的單一自住戶税基折減50%稅率為0.6％，不過北市財政局今天宣布將分4年逐年調整稅基折減到零折減，預估「加稅受災戶」約21.2萬戶受影響。台北市長蔣萬安今天被問及此事，蔣說，會將對市民朋友自住的人的衝擊跟影響，降到最低。

對於囤房稅2.0修法後，台北市先前折減稅基50%的單一自住税率0.6，是否將提高為1%？蔣萬安今天被問到，是否會有很多單一自住戶意外變成加稅受災戶？蔣萬安說，去年底，中央完成房屋稅條例修法，也就是囤房稅2.0。市府可以理解中央要推動囤房稅2.0，站在北市府立場，必須考量許多台北市民可能受到的衝擊跟實質稅的影響。

蔣說，因為受影響的人都是自住的人，居住權也應該被確保，所以市府持續跟中央溝通，也請財政局去努力爭取，將修法之後對市民朋友自住的人衝擊跟影響降到最低。

修法 房屋

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