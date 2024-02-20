民汐線重啟 民生社區居民仍反對

民生汐止線捷運因台北市前市長柯文哲中止，直到現任市長蔣萬安才重啟，柯規蔣不隨，雙北藍綠都支持。北市捷運局昨晚辦「民汐線台北市段綜合規畫公聽會」，民生社區居民依然反對。民眾黨議員說，當時同時有環狀線、信義東延段等工程，民汐線優先次序沒有這麼前面，加上民生社區居民有不同意見，所以暫擱。

上次民汐線地方公聽會已是2013年，暌違11年，北市捷運局再辦3場民汐線公聽會，首場昨晚在捷運行政大樓登場。先前因柯文哲認為民汐線是「盲腸線」，導致8年任期間毫無進展，蔣萬安上任後重啟計畫，預計綜合規畫報告書3月底前提報中央審議。

民生社區許先生指出，民生東路路幅狹窄，聽到要挖地下4層很讓人擔心，當地住家屋齡多40年以上，恐會受損；且民汐線與松山線功能重疊，建議從行天宮站延伸蓋到國防醫學院。

也有民眾質疑，為何民汐線不走民權東路？捷運局綜合規畫處長林文祺說，民權東路下埋有重要民生管線，工程上不可行；其次是敦化北路到光復北路間住家較少，服務人數不比民生東路多。至於民眾憂捷運工程可能造成屋損，林表示，過往建設時潛遁也常經過民房下，穿越前都會改良地盤才會施工。

民汐線北市段行經北市大同、中山、松山、內湖到新北汐止，全長約11公里，系統與汐東線一致，使用獨立路權的中運量LRRT系統服務，未來採「一車直達」與基隆捷運結合成完整路網。

國民黨北市議員秦慧珠認為，民汐線可解決內湖塞車問題，「柯文哲耽誤的捷運線必須緊鑼密鼓推動」。民進黨議員何孟樺批，民汐線行經的東湖交通規畫「先天不良、後天失調」，民汐線可舒緩內湖地區交通問題。

新北市國民黨議員白珮茹說，民汐線被柯文哲耽誤8年，希望趕上進度，改善港湖及汐止社后的軌道路網；民進黨議員張錦豪表示，未來希望持續推動民生西路大稻埕端往東湖銜接。

北市民眾黨議員陳宥丞表示，民生汐止線有其必要性，柯文哲當初語出驚人稱「盲腸線」是誤會，但蔣市府依然奠基在柯的政績，才能送出綜合規畫。

另外，北市副議長葉林傳表示，大稻埕碼頭站因路幅狹小放棄，SB05富錦六號公園路幅也不大，卻設置地下疊式月台，質疑為何不比照？居民林先生說，SB01寧夏夜市站、雙連站與原大稻埕站距離700公尺，相當不便，距大稻埕最近的站是北門、大橋頭，對大稻埕居民不公平。

林文祺回應，大稻埕站最初規畫在碼頭附近，但環河快速道路交通密集，施工難，延平北、民生西路口附近找不到合適用地，若設站捷運服務水準只剩一輛列車來回，未來再評估看是否恢復設站。