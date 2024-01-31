蔣萬安任內首次總預算僅被刪0.97億 創民國87年來最低

台北市長蔣萬安上任後首次編列的北市府總預算案，今天二、三讀通過。「歲出部分」計列史上最高的1908.09億元，審議後預算1907.12億元，僅小砍0.97億元，約減0.05%，是從民國87年來以來，是刪減金額及比率均最低的一次。蔣萬安下午特別到議會感謝議長、副議長、各黨團總召、書記長與各位議員的支持。

113年度台北市總預算案，經過貴會審議的結果，「歲入部分」計列1920.48億元，較原預算案1842.29億元，淨增78.19億元，約增加4.24%；「歲出部分」計列1907.12億元，較原預算案1,908.09億元，刪減0.97億元，約減0.05%。

蔣萬安表示，北市總預算案，歲出計列1907.12億元，較上年度增加132.22億元，除了因應113年度公教人員調薪4%、增加經費22.12億元外，市政的推動上，包括補助地方教育發展基金增加32.42億元，另外還包括辦理道路橋梁工程、公有建物與公共設施及相關物價調整、以及老人健保費補助、發放中低收入老人生活津貼、重陽節禮金、低收入戶生活扶助、生育獎勵金、兒童托育補助等等，另外補助公車業者，票價與運價之間差額補貼、公共運輸定期票補貼款等。

蔣萬安說，從硬體到軟體，從幼兒養育到長者照顧，對於弱勢族群的支持等，市府團隊都投入了更多的關懷與照顧，在此特別感謝貴會的支持及通過。另外，議會也如數通過第二預備金7.4億元，也再次感謝支持以外，未來市府也一定會將相關二備金運用，依照規定核實樽節動支。

此外，蔣萬安也要感謝議會對青年局成立的支持，承諾將有效整合市府的資源，廣納青年意見，提供在台北求學、就業、生活的年輕朋友，更多創新多元的服務，並且進而促進優秀年輕人才的交流機會。蔣萬安說，審議過程當中，每一位議員所提出的各項建議、提點，市府都會虛心接受，也一定會做為日後青年局成立不斷精進的參考。

蔣萬安表示，市府團隊將會在各會審議通過的法定預算範圍內，要求所屬各機關全力執行，將各項重要的施政項目，例如捷運建設、社會住宅的興建、市場改建及完善、社會福利等工作，如期如質的順利完成，使台北市邁向跨世代宜居永續、族群共融共好、築夢、圓夢、實踐希望國際首都。