客家貢獻獎得主鍾雲輝今舉辦告別式 總統府特頒褒揚令

客家貢獻獎得主鍾雲輝日前病逝，今天舉行告別式，總統特別頒發褒揚令肯定他一生為客家文化所做出的貢獻。

客家八音團團長鍾雲輝今年1月21日與世長辭，享壽88歲，將在1月30日舉辦告別式，屆時總統府將頒發褒揚令，客家委員會則頒發旌揚狀及高雄市政府褒揚狀，感謝鍾老先生一生為客家文化所做出的努力與貢獻。

1月30日在竹頭背客家八音團的演奏聲下，眾人齊聚於鍾家送鍾雲輝老先生最後一程，文化部次長李靜慧也帶著總統褒揚令來到現場致上最高敬意。人稱「阿波西」的鍾雲輝，吹起嗩吶功夫一流，17歲就成為樂團頭手，演奏資歷超過一甲子的他，除了獲得客家貢獻獎的肯定，還連續3年應邀到瑞士、法國表演，可惜這樣的聲音再也聽不到了。