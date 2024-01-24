北市長蔣萬安首任總預算案初審通過 還有這一關要過

台北市政府總預算案，北市議會財建委員會下午審完市場處預算後，初審完成，預計最快明天下午可在大會實質討論。對於蔣萬安市長首任總預算案，議會藍、綠黨團認為，像北流、第一漁果市場工程等比較有爭議性的預算案，都與前市長柯文哲有關，民眾黨則反批，藍綠應該往前看，不要再扯到柯文哲。

北市府總預算案爭議性案件，包括北流墊付款、市長7.4億二備金、市場改建工程等多個預算案，以及市府成立青年局的市府提案，預料無法在送大會二讀討論時有結果，將送政黨協商，周五藍、綠和民眾黨黨團三長會議後，預計最快下周進行。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀表示，蔣萬安首任總預算，比較有爭議性的大多是柯文哲市府任內有關的爭議案，除了北流墊付款案，例如第一漁果市場，設備費用本來中央可以補助，但中央疑因北農經營權之爭，說沒錢不願意補助，但沒設備就無法營運，市府打算先墊付借款，但議員有不同意。

另外，王欣儀也澄清，外界批評蔣萬安與社宅有關預算，案件、數量都比較少，凸顯出不重視居住正義？但實際上北市已經沒有很適合的地可蓋社宅，大多在柯文哲任內被框去，並非蔣萬安不重視社宅政策。

民進黨北市議會黨團總召簡舒培指出，比較爭議的是北農第一漁果市場預算和二備金，會在大會實質討論。她覺得蔣萬安的總預算案，沒什麼未來性，感覺都是例行性、該做的事務，蔣萬安卻編了有史以來最高的歲出，破了1900億元大關，其中有的是補被前市長柯文哲挪移的部分，例如教育基金，要補數十億，除此之外，蔣萬安似乎沒有開創性政策 ，用的錢卻最多。

對於藍綠黨團都提到爭議性預算與前市長柯文哲有關，民眾黨北市議會團團總召黃瀞瑩說，希望藍綠要往前看，不要再往回看，北藝、北流案，都有下附帶決議，第一漁果市場設備費用原本是中央可以補助，中央不給錢，這也是中央和地方的關係，蔣市府的預算，不要再扯到柯文哲。