快訊

黃國昌表態了！稱對立院龍頭「毫無興趣」 承諾立委只當兩年

「窮人小確幸沒了」！他買炸雞驚見這價格嚇壞 網友：這只是開始

清大、陽明交大創高雄校區卻不收學士 搶進另一招生藍海能行嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

道路限高門架遭撞壞新北市府帶頭隨處扔 民怒「破壞景觀」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋區浮洲橋下限高門架11日被拖板車撞壞後，養工處暫放一旁綠化帶，民眾批評破壞景觀。記者李定宇／攝影
新北市板橋區浮洲橋下限高門架11日被拖板車撞壞後，養工處暫放一旁綠化帶，民眾批評破壞景觀。記者李定宇／攝影

新北市新工處去年在板橋端浮洲橋下新設地下道，因而養工處在前方設置3.6米限高門架避免車輛撞擊橋梁，但本月11日門架被撞壞後就棄置一旁綠化帶，民眾不滿破壞景觀向本報投訴，議員黃淑君認為新北橋下等公共空間經常被公部門置放雜物，要求善盡管理責任，養工處則表示只是暫放將盡快復原。

新北市板橋區環河道路浮洲橋下往市區方向，新北市新工處2022年3月在此處新設地下道紓解車流，養工處並在地下道前方設置限高門架避免貨車撞擊前方橋梁。但此限高3.6米的門架日前因拖板車載運怪手，導致高度過高將門架撞倒，但門架並未移至適當地點，反而棄置在道路旁綠化帶。

民眾因不滿相關單位隨意棄置門架破壞景觀向本報投訴，新北市議員黃淑君表示，對於新北市府消極做事態度並不意外，新北市境內橋下空間經常被公部門堆放雜物，易使市容骯髒不堪或導致民眾丟棄更多垃圾。認為市府面對綠化空間或公設空間應善盡管理責任，避免堆積雜物導致孳生病媒或成治安死角。

新北市養工處表示，因限高門架被撞壞後導致基座受損必須重新施工，目前正進行基座修復即向司機索賠的作業。但門架本體尚可使用因此只是先行暫放綠化帶並非棄置，待基座修復後將盡快重新裝回。

新北市板橋區浮洲橋下限高門架11日被拖板車撞壞後，養工處暫放一旁綠化帶，民眾批評破壞景觀。記者李定宇／攝影
新北市板橋區浮洲橋下限高門架11日被拖板車撞壞後，養工處暫放一旁綠化帶，民眾批評破壞景觀。記者李定宇／攝影

延伸閱讀

醞釀罷侯卻憂傷2026布局 綠營仍在觀望

市議員懸掛「包租侯」看板控警關切 新北警：為免破壞預先建檔

綠爆29局處有8名副局長「找嘸人」 新北：人事有一定節奏

遭爆幹部涉收賄賤賣蔬果、收取保護費 新北果菜：案件已送檢調

相關新聞

獨／台北到處都是紅線？蔣市府「有條件」改畫黃線

台北市區畫設許多紅線一度成為總統大選的話題，屢造成駕駛被檢舉開單、記點，引發民怨。台北市交工處近期展開通盤檢討，針對連續...

道路限高門架遭撞壞新北市府帶頭隨處扔 民怒「破壞景觀」

新北市新工處去年在板橋端浮洲橋下新設地下道，因而養工處在前方設置3.6米限高門架避免車輛撞擊橋梁，但本月11日門架被撞壞...

影／黃博復刻採金礦台車「阿金1號」 野生動物啃咬攪局...通車延後

早年台灣95%的黃金產自水金九，這裡曾經是東亞第一貴金屬礦山，礦業軌道運輸系統載運黃金，也承載著很多礦工的生命故事。新北...

新北循環方舟 HDPE牛奶瓶也能收

新北市與業者合作推動智慧回收系統，昨在三重愛買啟用新北首座全自動化智慧回收站「ECOCO循環方舟」，不僅24小時全自動，...

柯政300公里紅線 蔣萬安局部改黃線

台北市區畫很多紅線一度成為總統大選的話題，造成駕駛屢被檢舉開單、記點，引發民怨。台北市交工處近期展開通盤檢討，針對連續長...

學者建言／紅線路段 騰出1、2車格畫黃線

台北市政府開始檢討被詬病的紅線過多問題，成功大學交通管理科學系教授陳勁甫建議，地方政府該思考路外停車空間，例如在紅線路段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。