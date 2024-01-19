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道路限高門架遭撞壞新北市府帶頭隨處扔 民怒「破壞景觀」
新北市新工處去年在板橋端浮洲橋下新設地下道，因而養工處在前方設置3.6米限高門架避免車輛撞擊橋梁，但本月11日門架被撞壞後就棄置一旁綠化帶，民眾不滿破壞景觀向本報投訴，議員黃淑君認為新北橋下等公共空間經常被公部門置放雜物，要求善盡管理責任，養工處則表示只是暫放將盡快復原。
新北市板橋區環河道路浮洲橋下往市區方向，新北市新工處2022年3月在此處新設地下道紓解車流，養工處並在地下道前方設置限高門架避免貨車撞擊前方橋梁。但此限高3.6米的門架日前因拖板車載運怪手，導致高度過高將門架撞倒，但門架並未移至適當地點，反而棄置在道路旁綠化帶。
民眾因不滿相關單位隨意棄置門架破壞景觀向本報投訴，新北市議員黃淑君表示，對於新北市府消極做事態度並不意外，新北市境內橋下空間經常被公部門堆放雜物，易使市容骯髒不堪或導致民眾丟棄更多垃圾。認為市府面對綠化空間或公設空間應善盡管理責任，避免堆積雜物導致孳生病媒或成治安死角。
新北市養工處表示，因限高門架被撞壞後導致基座受損必須重新施工，目前正進行基座修復即向司機索賠的作業。但門架本體尚可使用因此只是先行暫放綠化帶並非棄置，待基座修復後將盡快重新裝回。
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