板南線延伸汐止區公所 難題多

公共政策網路參與平台連署希望評估北捷板南線延伸汐止，交通部雖審過基隆捷運，但旅客須多次轉乘，且無法直達台北市區。議員盼市長蔣萬安評估板南線直接延伸至汐止區公所可行性。捷運局初步評估，認為板南線延伸至汐止區公所線形穿越台鐵、高鐵介面，並與高鐵延伸宜蘭線衝突，須和相關單位協調。

國民黨新北立委當選人廖先翔先前就長期關心北捷板南線延伸汐止議題，北市議員詹為元也提出板南線延伸，希望北市府評估可行性。

詹為元舉新北汐止社后居民進入台北市區為例，要先搭公車到社后站、走汐東線樟樹灣轉乘第二次、再到南港展覽館轉乘第三次才能到板南線，轉乘的連通道也是不同站體，儘管是地下連通，仍有一段距離。

北市府評估方案都只延伸至樟樹灣作為終點站，詹為元說，捷運局認為若採板南延伸樟樹灣，將因拆遷民宅或路寬問題窒礙難行；若板南線延伸至汐止區公所，讓板南線過南陽大橋，沿著新台五路朝東方科學園區、汐止區公所，可運用汐止區公所前方的運動公園及公有土地，設置捷運車站出入口。

對於評估板南線延伸至汐止區公所可行性，捷運局指出，若台鐵第三軌道問題可解決，就可有討論空間。

捷運局初步評估也發現，南陽大橋站設站大同路，因屬交通要道且路幅小，施工恐塞車；還有板南線延伸路線需擴充車隊規模，現有土城及南港機廠空間恐不足，需覓空間建機廠；至於基隆捷運汐止區公所至南港展覽館單向最大站間運量為每小時8280人旅次，板南線為3萬3120人旅次，尖峰乘載率僅25%，較不具經濟性。

由於汐東捷運計畫已在去年1月13日奉行政院核定，正辦理工程招標，基隆捷運也正在行政院辦理綜合規畫報告審查，現階段若評估推動板南線延伸至汐止區公所，計畫將有相互競合問題。