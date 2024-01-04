五股夏綠地新建跨河景觀橋 連結洲子洋還能遠眺觀音山

新北市府力推改造五股垃圾山成「五股夏綠地」，近期將再更進一步在當地推跨河景觀橋新建工程，民眾透過景觀橋可輕鬆跨越五股坑溪到達綠地內，還可於橋上遠眺觀音山及夏綠地。新北水利局表示，工程近日已開工，預計2025年4月完工，屆時將成新北新地標。

五股垃圾山過去惡臭難聞，不只行駛國道時映入眼簾不舒適，周邊民眾也不敢靠近，新北近年整頓後，打造為兼具環保與藝術的綠地。「整頓五股變成綠地只是一個起點，絕不是終點」水利局長宋德仁表示，五股已擺脫過往垃圾山及鐵皮工廠面貌，如今將再推跨河景觀橋新建工程。

宋德仁說明，新跨河景觀橋是一座專屬人行、自行車與無障礙使用的休閒設施，結合「心環原」概念，簡約的上路式拱橋在五股坑溪上建造一78公尺長的「弧線」，而橋面上的觀景平台也供民眾可駐足遠眺觀音山及夏綠地公園，同時兩側均設置有無障礙電梯，方便各族群使用。

宋德仁表示，未來橋上及周邊整體也將規畫綠化空間，充分體現市府積極朝向2050淨零碳排的目標邁進；該工程已於去年12月底開工，預計於2025年4月完工，屆時將成為新北新地標，同時也將成為五股洲子洋重劃區民眾踏青、散步的好去處。