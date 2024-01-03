三峽老街鬧區汙水工程 流標8次終決標

新北三鶯汙水接管第二期工程歷經8次流標終標出，7439戶接管預計2027年完工，施工範圍涵蓋三峽老街，完工後三峽接管率可望突破5成。新北水利局說，因缺工缺料，工程考驗加大；民代說，地方反映希望工期要加快，建議檢討標案，若想著要採最低價，難吸引業者投標。

新北多個行政區人口持續成長，民眾在意民生汙水處理情形，不過上游段汙水接管率一直偏低，三峽鬧區大範圍也還未接管，民眾盼政府能再加速，其中「三鶯汙水下水道系統第二期第十二標工程」歷經8次流標，終於在去年12月28日順利決標。

水利局指出，近年因營建物價飆漲、缺工缺料、烏俄戰爭及疫情等因素，加上三峽區地理環境特殊、街道窄，施工困難，且中央核定的工程預算不符市場行情，影響廠商投標意願；期間除開招標說明會，聽取廠商意見，也重新檢討單價及調高預算。

水利局說，工程前期將先布設下游段管線，再接管上游用戶，接管前也會先舉辦說明會，並逐戶訪談及調查排水；施工範圍為三峽河以西、復興路以南、大智路以東及文化路以北區域，橫跨永館、秀川、鳶山等3里，預計2027年完成，將有7439戶受惠。

新北市議員江怡臻表示，汙水下水道是中央全國計畫，由中央分配經費、核定標案，三鶯地區接管率目前3成左右，希望後續工程不要再拖。三鶯區因施工環境複雜、工程界面多，建議市府要與民眾做好溝通。

新北市議員廖宜琨也說，民眾最關心是汙水後巷相關違建要拆到什麼程度，市府應先說明；流標8次不能拿疫情當藉口，預算不能總想著最低價，業者在沒有太高利潤情況下，投標意願低，多次流標也造成進度延宕。

水利局長宋德仁補充，三峽地區汙水建設於2012年起開辦，分三期推動，第一期工程2022年全數完工，目前接管率為36.01%；現邁入第二期，第十二標完工後將提升接管率16.32%，屆時接管率將突破5成。

此次施工範圍涵蓋傳統市場及三峽老街，地方擔心衝擊交通，宋德仁說，施工前會找相關單位會勘，根據市場營運時段調整施工計畫，將影響降到最低。