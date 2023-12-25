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北市跨年晚會估湧逾10萬人 衛生局設8醫護站待命

中央社／ 台北25日電

北市2024跨年晚會31日登場，預期市民廣場前將湧入逾10萬人同樂，台北市衛生局規劃在周邊設立8處醫護站，呼籲民眾先進食、注意保暖、隨時留意身體變化。

此次跨年晚會卡司包含八三夭、韋禮安、盧廣仲、Matzka、HUSH、徐佳瑩、麋先生、吳卓源、告五人等，台北101也準備總長300秒的「彩色世界COLORFUL WORLD」煙火秀，台北市觀傳局預估市民廣場當晚將吸引超過10萬人齊聲倒數。

台北市衛生局今天透過新聞稿表示，考量當天人潮眾多，規劃從下午4時至隔天凌晨3時，在市府1樓東區大廳市民服務中心、舞台左右兩側、市議會前、國父紀念館廣場、捷運市政府站2號出口、新光三越A8館及松壽公園間、捷運台北101/世貿站5號出口後方設8處醫護站，上方將以可夜視的十字標示。

衛生局提醒，參加民眾出門前記得進食，並要注意身體保暖，以免造成血壓升高，誘發心臟病及中風急性發作，如有不適可就近尋求醫護站協助。

觀傳局呼籲民眾，盡量利用公共運輸工具前往，散場時也可以搭乘捷運或公車，並建議攜帶輕便雨衣，避免在擁擠的人潮中撐傘，阻擋其他觀眾視線。

此外，觀傳局表示，此次跨年與KKday合作推出獨家行程，讓旅客直接抵達晚會搖滾區，還可以在元旦入住五星級飯店；或是升級「細品台北專案」，從上午9時開始探訪故宮博物院、士林官邸、行天宮，一路玩到凌晨，再搭乘雙層觀光巴士輕鬆遊台北。

衛生局 跨年晚會 北市

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