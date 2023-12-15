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連續九年獲得特優 貢寮區防災考核成績斐然

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區公所在災害防救評核，獲得乙組特優的成績，這也是連九年在防災都能評選為特優。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所在災害防救評核，獲得乙組特優的成績，這也是連九年在防災都能評選為特優。 圖／觀天下有線電視提供

面對劇烈氣候的威脅，更突顯災害防救工作的重要性，今年貢寮區公所在災害防救評核，獲得乙組特優的成績，這也是連九年在防災都能評選為特優，區公所全體團隊與有榮焉，區長柯建輝感謝全體同仁的協助，並有良好防災組織，強化各項防災作為，當面臨災害時，能更有效快速應變。

區公所是災害防救工作的第一線執行單位，平時更應做好防災相關準備，透過業務評核檢視區公所災害防救工作的現況、成效及災害應變措施，貢寮區公所已經連續九年拿下災害防救評核乙組特優，區長手中幾乎快拿不動的歷年得獎獎座，就是最好的證明。

貢寮區區長柯建輝說，為使災害發生時能做好各項應變作為，平常的準備工作可不能少，包括定期舉行防災演練，還有側溝的通暢，防災社區並結合各單位將災害降到最低，為貢寮民眾安全盡最大心力，連續九年都能在災害防救評核拿下特優，真的不容易，也看到團隊的用心。

貢寮 團隊

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