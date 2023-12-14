分擔八里汙水場 再規畫5水資中心

新北新興區近年湧入大量人口，民生用水及汙水處理成關鍵，水利局在都會區規畫5座水資中心，分擔八里汙水場風險，其中塭仔圳水資中心已有譜，預計2028年啟動規畫設計，量能是每天處理4.2萬噸汙水。

水利局長宋德仁昨在市政會議做專題報告，談「破舊去痾創新 打造新北水利黃金4年」，預告鶯歌至三重堤外道路最後一塊拼圖「新鶯堤外便道」，及臨河側自行車道預計明年6月完工。

宋德仁指出，八里汙水廠每日處理120萬CMD（噸/每日）汙水，除了量大，新北幅員遼闊，運送汙水管線過長易有風險，曾發生水孔蓋不穩定震動情況，目前已有台北大學汙水處理廠、淡水、林口及三鶯水資源回收中心，接下來規畫再建5座。

宋德仁說明，5座規畫處理量分別是蘆北5.8萬CMD、塭仔圳4.2萬CMD、板中2.1萬CMD、樹林3.3萬CMD、新店3.8萬CMD，總分散處理量達到19.2萬CMD，其中塭仔圳水資中心將於2028年啟動規畫設計，其他4座配合都市計畫及審議程序辦理。

另，外界也關注生態復育成效，新店碧潭堰近期落成，打通46年來舊堰體造成的生態廊道中斷，宋德仁說，水利局持續完善周邊環境，除親水人工溪流旁要設特色遊戲場，溪州文化公園也預計2年內完成，屆時將串連起新店溪河廊場域，打造無圍牆式的水漾博物館。

宋德仁補充，水利局在未來1年將繼續推三峽河長福橋改建、貴子坑溪整體環境營造、二重疏洪道左岸堤防加高、新莊塔寮坑3抽水站及鶯歌鳳鳴滯洪池等重大工程。