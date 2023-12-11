髒亂地整頓綠美化 汐止新長安橋頭飄桂花香

汐止區鄉長里持續在做環境綠美化工作，除了高速公路邊坡，在新長安橋頭，有一塊髒亂地，鄉長里長陳志勝也在整理乾淨後，這幾天和志工一起種了幾十株的桂花樹，希望未來花開，讓經過新長安橋的民眾，都能聞到桂花香。

鄉長里長陳志勝表示，新長安橋頭旁，本來非常髒亂，雜草叢生垃圾一堆，先是找了時間清垃圾除草，將地方整理乾淨後，剛好前幾天有人給了好幾十株的桂花樹，所以，趁著好天氣找了鄰長大姊協助幫忙種花。

新長安橋現在進出的人多，轉進橋下步道，也是附近民眾運動休閒的地方，只是門面雜亂，實在不好看，所以，里長也帶了花苗還有鏟子，和志工一起挖土後，再合力將一株株的桂花樹種下去，要讓門面變美。

陳志勝說，將原本很髒亂的地方綠美化，第一階段先種了20幾棵的桂花，希望能夠趕快開花，因為，剛好鄰近新巴士的公車站，鄉親在等車時，當桂花開的時候，有微風吹過，就能聞到桂花香。