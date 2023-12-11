快訊

國道1號嚴重車禍！轎車撞倒整排護欄 1人OHCA 4人傷

考卷拿出來！新北便當店鼓勵學生念好書 考滿分便當免費吃

東華大學演講臨時喊卡 趙少康吐心聲：不願造成學生對立才取消

髒亂地整頓綠美化 汐止新長安橋頭飄桂花香

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區鄉長里一塊髒亂地，種了幾十株的桂花樹，希望未來花開，讓經過新長安橋的民眾，都能聞到桂花香。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區鄉長里一塊髒亂地，種了幾十株的桂花樹，希望未來花開，讓經過新長安橋的民眾，都能聞到桂花香。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區鄉長里持續在做環境綠美化工作，除了高速公路邊坡，在新長安橋頭，有一塊髒亂地，鄉長里長陳志勝也在整理乾淨後，這幾天和志工一起種了幾十株的桂花樹，希望未來花開，讓經過新長安橋的民眾，都能聞到桂花香。

鄉長里長陳志勝表示，新長安橋頭旁，本來非常髒亂，雜草叢生垃圾一堆，先是找了時間清垃圾除草，將地方整理乾淨後，剛好前幾天有人給了好幾十株的桂花樹，所以，趁著好天氣找了鄰長大姊協助幫忙種花。

新長安橋現在進出的人多，轉進橋下步道，也是附近民眾運動休閒的地方，只是門面雜亂，實在不好看，所以，里長也帶了花苗還有鏟子，和志工一起挖土後，再合力將一株株的桂花樹種下去，要讓門面變美。

陳志勝說，將原本很髒亂的地方綠美化，第一階段先種了20幾棵的桂花，希望能夠趕快開花，因為，剛好鄰近新巴士的公車站，鄉親在等車時，當桂花開的時候，有微風吹過，就能聞到桂花香。

鄉長 綠美化 汐止

延伸閱讀

汐止秀峰高中校舍整建動土 打造未來感校園風格

汐止警防竊打詐見成效 提升見警率偵破兩竊案

整理邊坡綠美化 汐止鄉長里呵護60株櫻花樹

褔德一路飄瓦斯味！新北汐止瓦斯漏氣 估晚間10時完成搶修

相關新聞

北車地下街店面閒置3年遇惡房客 他控北市府舉動違比例

台北車站站前地下街一間店面，9月時租給無黨籍陳美妃設立2024總統大選連署站，市場處認定違規使用且逾期未改善，祭出違約罰...

鼓勵學生念好書 淡水便當店考滿分免費換便當

新北市淡水區水源街上一間便當店，才剛開不久，選用池上米飯聞名，加入健康元素，少油、少鹽，乾淨明亮的環境深得許多饕客喜愛，而店長Carlos更舉辦一項非常有意義的活動，只要在地國小到大專院校學生，期初到期末考的大考考試，考一百分，拿考卷來就可以免費換取一個便當，為了鼓勵學生向學並且同時做公益。

淡水老街廣場聖誕點燈 雪姬聖誕樹光雕秀好吸睛

新北市淡水區公所上週六(9)日於淡水老街廣場舉辦「2023愛在淡水 聖誕點燈暨光雕秀」活動，在老街廣場上設置了高達10公尺的「雪姬聖誕樹」，還有一旁廣場滿滿的聖誕燈飾，今年特別結合華南銀行淡水分行外牆投影出大型光雕秀，讓淡水充滿濃濃的聖誕氣息。

治漏水變成蓋違建 民代籲新北放寬雨棚標準應說明

新北30年以上老舊住宅有77萬戶，當中不少有漏水情況，民眾修繕時很常變成違建，新北過去十年放寬雨棚及雨遮標準，卻仍有不少...

新北果菜弊案連環爆提4大改革 議員又揭農藥檢測儀壞掉公司否認

新北果菜運銷公司弊案連環爆，公司11月底董事會要求4項改革方案，最主要將成立內控稽核編組，預計明年1月董事會中確定執行細...

北市環保局首推創能儲能節能 COP28分享淨零轉型經驗

聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP28）在杜拜登場，台北市環保局特派員也在我邦交國聖克里斯多福及尼維斯與NGO組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。