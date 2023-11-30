聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞錦大巨蛋開幕賽票秒殺！ 北市已逮53黃牛 蔣萬安：嚴查嚴辦
亞洲棒球錦標賽12月3日在大巨蛋登場，開幕戰共1.7萬張門票迅速秒殺，網路上卻出現高價轉售的黃牛票，台北市長蔣萬安今天說，已查獲53名犯嫌到案，將嚴查嚴辦。
蔣萬安率市府團隊到台北市議會接受市政總質詢，國民黨台北市議員應曉薇指出，12月3日的亞錦賽開幕戰是經典「台韓大戰」，從11月24日預售票一開賣就秒殺，接著加開的席次也分別在11月28日跟今天迅速售罄，網路上卻出現高價黃牛票，讓黃牛發財、球迷難堪。
蔣萬安回應，絕不容許黃牛行為，會嚴查嚴辦，開幕戰門票到目前為止，已經抓了52件、53人到案，同時中央已在修法針對販售黃牛票訂定刑責，希望能儘速通過以產生嚇阻效果。
體育局長王泓翔補充，此次線上平台售票實施實名制並綁定手機，若有不正常大量購票行為可以提供給警察局進行追蹤，未來將與相關單位討論更積極的防堵黃牛作法。
台北市警察局刑事警察大隊表示，犯嫌將依違反社會秩序維護法第64條第2款「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」規定移送簡易庭裁處，可處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言