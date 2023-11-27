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勞動部產業尖兵計畫 24歲碩士新鮮人受訓如願就業

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
碩士畢業24歲的李佩璇（右）參加勞動部「產業新尖兵計畫」，受訓領獎勵金，訓後順利就業。圖／勞動部雲嘉南分署提供
碩士畢業24歲的李佩璇（右）參加勞動部「產業新尖兵計畫」，受訓領獎勵金，訓後順利就業。圖／勞動部雲嘉南分署提供

碩士畢業24歲的李佩璇瞄參加勞動部委託工研院開辦的「GMP品保暨智慧資訊系統人才養成班」，每月可領8000元「學習獎勵金」，因主動積極，尚未結訓就被知名藥品公司網羅，成產業新興人力。

李佩璇大學念財經法律系，因緣際會接觸化妝品GMP相關法規，讓她對化妝品產業產生興趣，除找機會旁聽相關課程、考取化妝品安全資料簽署人員證照，碩士班更直接攻讀化妝品應用與管理系。

李佩璇順利畢業，謀職過程發現工研院開設的「GMP品保暨智慧資訊系統人才養成班-第四期」，有別於碩班課程較偏重閱讀文獻、有較多實驗課程，包含微生物操作、數據分析、電商課程等，馬上報名參訓，過程中也積極發問及學習，尚未結訓即獲國內知名藥品公司錄取毒理評估專員職務。

李佩璇開心表示，有補助不僅減輕學習負擔，也讓她順利跨入自己嚮往專業領域。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，為協助15歲至29歲待業青年習得專業技能投身新興重點產業，推出「產業新尖兵計畫」，開設電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等超夯五大領域課程，參訓青年除最高可獲10萬元補助，每月還可領8000元「學習獎勵金」，分署自2020年執行迄今，已協助逾3000名青年朋友習得新技能與業界快速接軌，相關資訊可上台灣就業通產業新尖兵計畫(https://elite.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，洽詢專線(06)6985945轉1425。

化妝品 青年

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