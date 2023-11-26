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網紅cheap評台南牛肉湯被出征 「頂級食材不一定適合每道料理」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天辦「饗牛幸福」國產牛肉行銷活動，但有百萬網紅cheap質疑台南牛肉湯品質比不上日本A5和牛，遭網友罵翻。圖／台南市農業局提供
台南市今天辦「饗牛幸福」國產牛肉行銷活動，但有百萬網紅cheap質疑台南牛肉湯品質比不上日本A5和牛，遭網友罵翻。圖／台南市農業局提供

台南市政府農業局今在善化啤酒廠主辦「饗牛幸福」國產牛肉行銷活動，但有百萬網紅cheap質疑台南牛肉湯品質比不上日本A5和牛，遭網友罵翻，怒批「見識淺薄」、「得罪全台南人」；但也也有網友理性指出，頂級的食材不一定適合每一道料理，就好像從新北市到台北市不會坐噴射機一樣。

有社群媒體網友討論2025年紐西蘭鮮乳來台免關稅可能衍生的相關問題，擔心台南牛肉湯因此受衝擊，百萬網紅cheap留言回應「牛肉湯就是那樣，肉品再怎樣，都不可能比得上國外那種專門飼養的肉牛，不管是品種、飼料、飼養環境等，但不知道怎麼回事，我竟然看到有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」去引爆網友怒火，慘遭出征。

網友怒批「每一個食材都有他可以呈現的料理！他不懂裝懂的邏輯，真的很Cheap！而且他更不知道台南每一家牛肉湯都有他自己獨家湯頭」；不過，也有網友認為「在台南吃牛肉湯 沒人在乎它是不是和牛 ，沒人在乎它是不是A5牛肉！新鮮溫體牛肉和湯頭 才是整個台南牛肉湯的精髓！」

台南市政府表示，今天上午在善化啤酒廠舉辦「饗牛幸福」國產牛肉行銷活動，邀來知名店家現場設攤，讓民眾用50元銅板價就能喝到熱騰騰的現煮牛肉湯，還有米其林大廚獻藝，推出60份「烏龍茶香牛肉湯」，現場還有免費芒果啤酒，讓民眾享受雙B(Beef)啤酒(Beer)好滋味，既有好品質、也有高CP值。

對於紐西蘭鮮乳來台免關稅可能影響臺南酪農業議題，市府回應，農業局已擬啟「輔導產業轉型升級，提升生產效率及競爭力 」「輔導小農自創品牌， 輔導建立產銷履歷、給予獎勵機制」等等方案，以降低零關稅政策開放後的衝擊。

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台南市今天辦「饗牛幸福」國產牛肉行銷活動，但有百萬網紅cheap質疑台南牛肉湯品質比不上日本A5和牛，遭網友罵翻。圖／擷取農藝女孩看世界社群
台南市今天辦「饗牛幸福」國產牛肉行銷活動，但有百萬網紅cheap質疑台南牛肉湯品質比不上日本A5和牛，遭網友罵翻。圖／擷取農藝女孩看世界社群

牛肉湯 台南

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