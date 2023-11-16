葬壽司、燒肉放題…二殯徵名活動網友踴躍 議員驚：真的地獄

台北市第二殯儀館二期工程即將啟用，未來將成為北市唯一一座殯儀館，北市殯葬處最近突發奇想舉辦「徵新名」活動，第一名可獲5500元超商禮券，殯葬處徵名活動短短3天已有一千五百多則網友命名留言，有網友創意命名「『葬』壽司」、也有「天國的階梯」、「天堂中繼站」、「殯雪祈園」等，議員鍾沛君質疑，甚至還有網友開玩笑命名「燒肉放題」，直言真的很地獄。

北市殯葬處長張世昌回應，命名活動有四個條件，只要與殯葬有相關性、創意度、能熟記及背後意涵，但並沒有要開放投票，只是廣為徵件，會再有相關會議邀專家等討論適合的名稱。

台北市議會今天民政部門質詢，議員鍾沛君質詢殯葬處近日舉辦的二殯徵名活動，議員鍾沛君說，北市殯葬處臉書粉專過去一則貼文留言僅有個位數，不過這次的二殯徵名，短短三天已經湧入至少一千五百則留言，以網友創意命名「『葬』壽司」為例，命名者還能說出一番道理，表示「葬」呼應殯葬、「壽」對應生命、「司」有掌管（動詞或組織單位（名詞）之意，可象徵此生盡頭並表彰二殯之功能性，融合日式與華人風格、傳統與現代。

不過鍾沛君也質疑，竟還有網友創意命名「燒肉放題」，鍾說，「燒肉」字眼真的很地獄；還有網友創意命名為「『殯』雪祈園」，命名者也講出道理，表示代表生命的結束，逝去的人抱著樂觀態度。

另外，還有網友留言創意命名，包括建議可命名「與神同行」、「天國的階梯」、「畢業館」、「殯島灰」、「終點轉運站」、「台北市立天堂中繼站」、「人生轉運中心」、「炎上 」象徵往生者經過火炎的昇華後輕輕飄上遠方等。

議員說，這些徵名都有符合殯葬處一開始開的條件，包括熟記、很有創意、裡面也沒有不雅文字，但如果「燒肉放題」最高票，真的要命這個名，真的適合嗎？質疑殯葬處花這麼多人力、成本，能否得到相對應成果？

殯葬處長張世昌說，的確目前相關留言已經高達一千五百則，不過他也坦言因為留言太多不太想看，但有請同仁彙整，對於網友的創意留言，張強調，並沒有要開放投票，只是廣為徵件，會在做相關議會的討論，還是希望開徵名，說不定也會徵件到適合的命名。

張世昌表示，北市府的確是想優先針對殯儀館的硬體設施整新改建，從硬體帶來新的改變，再來透過更名徵件，讓民眾開始認同新的殯葬觀念，但的確無法第一時間就扭轉改變過去的既定印象。