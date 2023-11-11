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影／北市工地撞死人都沒罰挨批 建管處急罰9萬並勒令停工

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市大安區某建案6月發生工安意外，一輛灌漿車倒車疑未注意後方而撞上行人釀悲劇。圖／苗博雅研究室提供
北市大安區某建案6月發生工安意外，一輛灌漿車倒車疑未注意後方而撞上行人釀悲劇。圖／苗博雅研究室提供

北市大安區某建案6月發生工安意外，一輛灌漿車倒車疑未注意後方而撞上行人釀悲劇。議員苗博雅接獲陳情，住戶抱怨業者不管巷子安全，她多次提醒相關單位，建管處卻稱出了工地圍籬的事都不管，苗批怠惰心態迄今零開罰。建管處說，未依規定派員引導指揮屬情節重大，將罰承造人9萬元並勒令停工，待改善計畫經審核通過才可復工。

「台北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」規定，建築物施工場所四周明顯處及車輛出入口處，應設置安全警示燈、警示標誌，車輛進出應派身著鉻黃色衣服、手持旗號的引導者。違者依建築法開罰，首次罰鍰1.8萬元，第二、三次均勒令停工且分別罰3萬元、6萬元，四度違規罰9萬元、勒令停工並移送營建業懲戒會懲處。

苗博雅指出，大安區一處建案積極趕工中，因基地位置關係，鄰近的樂業街118巷是進到工地門口唯一道路，也是重機具進出必經之路。今年6月8日發生嚴重工安事故，一名住戶回家途中，在118巷遭無人指揮、蜂鳴器未響的灌漿車撞倒喪命，她不禁懷疑工地工安是否合格。

建管處長虞積學回應，該工地進行灌漿工程，當時灌漿車後退要進到工地，距離約30、40公尺時，發生交通事故壓到人，坦言現場未做好交通管制且應有人在旁指揮。

苗博雅另揭露8月3段影片並指出，該工地車輛進出108巷時，沒人指揮交通，還有行人差點被撞上，囂張營造商目無法紀，建管處為什麼沒有罰？批建管處根本沒在管這處工地，迄今零開罰非常離譜，因此公開舉發該事，要求市府勒令業者停工。

都發局長王玉芬承諾開罰處理。建管處說明，依苗博雅提供畫面，施工場所出入口有多次車輛進出皆未依規定派員引導指揮，確屬情節重大，恐有影響行人安全之虞，建管處將以違反建築法第63條，依同法89條規定，裁罰承造人9萬元並勒令停止施工，後續待承造人提出改善計畫，經建管處審核通過後，方可同意復工。

大安區某建案6月發生工安意外，北市議員苗博雅批建管處迄今零開罰。圖／苗博雅研究室提供
大安區某建案6月發生工安意外，北市議員苗博雅批建管處迄今零開罰。圖／苗博雅研究室提供

建築 苗博雅 工安

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