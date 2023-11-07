環狀線晚間成「無人車站」藏危機？ 議員曝僅1保全留守
環狀線5月由北捷點交給新北捷、10月北捷人員全部歸建，新北市議員黃淑君今議會質詢表示，環狀線車站在晚間10點後都沒有任何隨車人員及站務人員，僅留守一位保全，實際訪查板新站及新埔民生站都是，「盼新北徹查此事」。新北捷運局長李政安表示，「安全問題會再去查明」。新北捷公司補充，高雄捷運也有類似做法。
市議員黃淑君表示，環狀線如今由新北市府掌管後，民眾陳情發現，環狀線車站晚間10點後都沒有任何隨車人員及站務人員，僅留守一位保全，她實際在晚間11點訪查環狀線營運情形，發現板新站及新埔民生站無任何隨車人員或者站務人員。
黃淑君說，私下詢問保全，對方坦言晚間10點30分後實施無人站，僅保全一個人留守，包括多鐵共構的環狀線板橋站也是，期間還要巡視站內，暫離站務室，如果市民有需要協助，或像前陣子中捷發生的意外，後果恐不堪設想，尤其環狀線沿線多是民宅，呼籲捷運局應盡速提升待遇、補足人力，落實運輸安全。
「會再去了解。」李政安指出，環狀線目前有400名員工、100名是外包的，新北接管後運量持續增加，每日都6萬人次，相關安全問題會再去查明。
新北捷運公司補充，經檢討夜間分時運量與各車站特性後，擇定部分車站，試辦在夜間收班前進行運務員責任車站聯合值勤，包括中原站加板新站、板橋站加新埔民生站等。
新北捷公司說，同時各站配置保全人員共同值勤，負責一般票務與問題票卡處理、旅客詢問與反映事項處置、異常旅客處理、設備管理與故障處置等，發生異常狀況時，可立即派相鄰車站運務人員前往因應，「目前軌道同業如高雄捷運，也有類似做法」。
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