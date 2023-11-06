大巨蛋10日消防演練 議員要求未過關就延後測試賽

台北大巨蛋11月18日將舉行測試賽，台北市議員林延鳳今天質疑，消防局的大巨蛋火災搶救計畫仍停留在2015年，要求10日消防演練未過就延後測試賽。

台北市議會今天進行警政衛生部門質詢及答覆，民進黨籍市議員林延鳳指出，大巨蛋11月14、18日壓力測試賽在即，消防局針對大巨蛋編寫的火災搶救計畫，仍停留在柯市府核定變更設計、復工前的2015年。

她說，消防局至今仍不清楚要調整哪些項目，直到11月10日才要進行消防演練，質疑消防局根本沒做好準備。

林延鳳現場提供大巨蛋平面圖，詢問若大巨蛋內部起火，請消防局將雲梯車、消防車和救護車停放位置及疏散動線做好圖示；消防局長莫懷祖等人依序做好圖示，並說人潮將從數十個出入口往忠孝東路和光復南路方向疏散。

林延鳳認為，火災搶救計畫迄今都還不清楚，就要辦壓力測試賽，根本是拿民眾生命在開玩笑，消防局所說車輛定位規劃演練是僥倖說法，因為若大巨蛋辦跨年演唱會，隔壁區域也在辦活動，若模擬不是用最高標準，根本是在放水。

林延鳳指出，搶救報告內容寫到若大巨蛋發生四級火警情形時，連內湖分隊都要來支援，但活動多在晚間舉辦，評估內湖分隊到大巨蛋車程要半小時，且具備70公尺和50公尺的雲梯車都分別在半小時車程的分隊，若以救災速度看，半小時會發生什麼事情都不知道。

「蔣市府根本只顧開箱，不顧消安」，林延鳳要求，消防局11月10日防災演練必須用最高標準完整模擬，只能加嚴、不能放寬，同時兵推劇本要公開，搶救計畫要設定合理KPI（關鍵績效指標），若不能達成，測試賽就應延期；相關計畫應全程、多角度直播，讓民眾知道發生災害時如何逃難。

林延鳳還說，若未通過消防測試，就應延後壓力測試，體育局並應更換12月亞錦賽場地。

莫懷祖答覆說明，11月10日將舉行大巨蛋消防搶救演練，主要是演練消防車輛如何進入大巨蛋園區動線、定位，和人員布水線為主。

他指出，火災派遣有分階段性，在二級時就會將所有救災資源往前調，若預估有大量災情時會跳級處理，也希望藉演練讓所有消防人員了解相關位置和進入方式，規劃每半年就會演練一次。

莫懷祖說，消防正式演練前有許多前置作業，5月已會勘現場進入路線，9月也做過踏勘並做相關檢討。對於林延鳳所提要求，會研究辦理，預計8日前給答覆。

消防局另外透過新聞訊息補充說明，有關2015年擬訂的大巨蛋搶救計畫，因大巨蛋在正式營運前仍可能持續變動，消防局現階段仍須依場所興建概況、面積、用途及周遭環境評估後續營運情形，持續修正計畫。

為利消防搶救作業進行，消防局說，已於9月21、22日辦理現場踏勘，及10月18、19日辦理兵棋推演，另訂11月10日在大巨蛋辦理公安動態併同消防搶救演練，相關演練計畫因涉大巨蛋結構、出入口動線、消防安全設備應用等事項，正積極研擬及修正中。