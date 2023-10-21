快訊

樂桃航空促銷標錯價！飛大阪只要643元台幣 網友瘋搶：很多天都有

巴西過期蛋？農業部點名林為洲：造謠抹黑、予以譴責

新北三重電競基地空轉？議員：近3年使用率降到15.74%

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
經發局表示，電競基地統計2020年至2022年電競基地實際使用率分別為50.50%、35.42%與49.34%。圖／經發局提供
經發局表示，電競基地統計2020年至2022年電競基地實際使用率分別為50.50%、35.42%與49.34%。圖／經發局提供

新北市力推電競運動，隨台灣電競代表隊在亞運收穫2銀2銅，更讓電競熱潮再達高峰。不過，有議員發現，「三重電競基地」疏於管理，審計報告更指出，近3年使用率從43%降到15.74%。經發局解釋，經查審計處計算有誤，已有向其反映，另基地啟用至今，已舉辦超過500場活動。

市議員顏蔚慈指出，電競比賽是新興運動項目，新北市在2018年就領先全國成立「三重電競基地」，卻始終疏於管理，成效低落。審計報告更指出，基地使用率不高，近3年從43%狂降到15.74%，明年起新北體育處將升格體育局，但教育局與經發局至今還在踢皮球，如何好好推動電子競技發展？

顏蔚慈說，電競選手需要高度專注與團隊合作，新北有許多優秀電競人才，經發局應積極協同教育局、勞工局與青年局，串連各大專院校電競社團，提供電競職涯培訓並媒合機會，讓優秀人才有舞台被看見，市府應積極建立電競人才庫、提供跨局處資源，媒合企業資源共同打造完整電競產業鏈。

經發局表示，電競基地使用率上，含開設人才培訓課程、提供社團交流借用、基地自辦電競活動等3大項目，扣除基地公休日、國定假日、消防安檢與疫情三級警戒等未能提供使用日，統計2020年至2022年電競基地實際使用率分別為50.50%、35.42%與49.34%。

經發局說，若與文化部2019年、2020年統計全國提供表演與排練用的公營場館使用率47.75%及39.69%比較，新北電競基地使用率相對較高，電競基地啟用迄今，已舉辦超過500場活動，促進民眾參與電競活動達2350萬人次，今年更透過多元管道，除結合台灣職業英雄聯盟電競戰隊DCG辦理遊戲講座，自5月開始陸續辦理「新北電競爭霸戰」、8月「新北Just Dance親子同樂會」、 9月辦「亞洲電競公開賽暨電競樂學嘉年華」、「新北電競特展」等。

經發局強調，本月也剛辦「電競學堂成果交流會」，10月底及11月也將舉辦3場免費專題講座等活動，今年截至9月底使用率為55%，今年更新增逾10個單位登記，基地能見度大幅提升。

新北市長侯友宜先前也曾到新北電競基地體驗虛擬自行車。圖／報系資料照
新北市長侯友宜先前也曾到新北電競基地體驗虛擬自行車。圖／報系資料照
經發局表示，電競基地啟用迄今，已舉辦超過500場活動，促進民眾參與電競活動達2350萬人次。圖／經發局提供
經發局表示，電競基地啟用迄今，已舉辦超過500場活動，促進民眾參與電競活動達2350萬人次。圖／經發局提供

教育局 新北 電競

延伸閱讀

樹科大虛擬運動館啟用 攜手艾肯娛樂培育電競人才

群聯參加創新技術博覽會 大秀車用、電競及航太儲存技術

視察人行空間改善工程 林右昌：將推4年400億元改善計畫

亞運電競／《絕地求生M》中隊晉決賽 明再挑戰隊史首金

相關新聞

新北三重電競基地空轉？ 議員：近3年使用率降到15.74%

新北市力推電競運動，隨台灣電競代表隊在亞運收穫2銀2銅，更讓電競熱潮再達高峰。不過，有議員發現，「三重電競基地」疏於管理...

北市動物園3千人冒雨熱血路跑 「動物啦啦隊」提早上工

台北市立動物園109周年慶，10月園慶熱鬧滾滾，「為動物保育而跑Run For Conservation」是疫後首度開放...

台塑5千人搬內湖 等公車現人龍

台塑企業「台北企業總部園區」昨完成搬遷，約5千名員工進駐台北市內湖辦公大樓，議員及當地里長指搭公車人潮暴增。市長蔣萬安說...

北市3成學校調漲餐費 家長負擔增

萬物齊漲，北市學校畢業旅行、營養午餐漲聲不停。北市有3成學校確定調漲，平均漲7元，議員建議採適當浮動式額外補助。教育局認...

預算增幅很少 6成校舍逾40年 改建趕不上變老？

台北市教育局所屬公立學校校舍共1520棟，其中約6成屋齡超過40年，議員發現，當中老舊又是海砂屋共196棟，雖補強173...

萬大線中和站圍籬 恐延長3年

捷運萬大線第一期工程預計2025年完工，施工路線為中和、土城交通要道，而LG06土建工程圍籬原定年底拆除，卻延長3年，恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。