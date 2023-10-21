新北三重電競基地空轉？ 議員：近3年使用率降到15.74%

新北市力推電競運動，隨台灣電競代表隊在亞運收穫2銀2銅，更讓電競熱潮再達高峰。不過，有議員發現，「三重電競基地」疏於管理，審計報告更指出，近3年使用率從43%降到15.74%。經發局解釋，經查審計處計算有誤，已有向其反映，另基地啟用至今，已舉辦超過500場活動。

市議員顏蔚慈指出，電競比賽是新興運動項目，新北市在2018年就領先全國成立「三重電競基地」，卻始終疏於管理，成效低落。審計報告更指出，基地使用率不高，近3年從43%狂降到15.74%，明年起新北體育處將升格體育局，但教育局與經發局至今還在踢皮球，如何好好推動電子競技發展？

顏蔚慈說，電競選手需要高度專注與團隊合作，新北有許多優秀電競人才，經發局應積極協同教育局、勞工局與青年局，串連各大專院校電競社團，提供電競職涯培訓並媒合機會，讓優秀人才有舞台被看見，市府應積極建立電競人才庫、提供跨局處資源，媒合企業資源共同打造完整電競產業鏈。

經發局表示，電競基地使用率上，含開設人才培訓課程、提供社團交流借用、基地自辦電競活動等3大項目，扣除基地公休日、國定假日、消防安檢與疫情三級警戒等未能提供使用日，統計2020年至2022年電競基地實際使用率分別為50.50%、35.42%與49.34%。

經發局說，若與文化部2019年、2020年統計全國提供表演與排練用的公營場館使用率47.75%及39.69%比較，新北電競基地使用率相對較高，電競基地啟用迄今，已舉辦超過500場活動，促進民眾參與電競活動達2350萬人次，今年更透過多元管道，除結合台灣職業英雄聯盟電競戰隊DCG辦理遊戲講座，自5月開始陸續辦理「新北電競爭霸戰」、8月「新北Just Dance親子同樂會」、 9月辦「亞洲電競公開賽暨電競樂學嘉年華」、「新北電競特展」等。