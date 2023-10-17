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北市都更一坪換一坪？ 議員李柏毅嗆更新處長「做不到下台」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今天北市議會工務委員會，多名議員關注民眾都更能否達到一坪換一坪目標，都發局長王玉芬與更新處長陳建華都說「做不到」，議員李柏毅甚至不滿批陳失職還嗆「做不到下台」，現場氣氛一度緊張數分鐘。記者林佳彣／攝影
今天北市議會工務委員會，多名議員關注民眾都更能否達到一坪換一坪目標，都發局長王玉芬與更新處長陳建華都說「做不到」，議員李柏毅甚至不滿批陳失職還嗆「做不到下台」，現場氣氛一度緊張數分鐘。記者林佳彣／攝影

北市議會工務委員會今都市發展局、都市更新處等業務工作報告，多位議員關注民眾都更能否達到一坪換一坪目標，都發局長王玉芬與更新處長陳建華都說「做不到」，議員李柏毅甚至不滿批陳失職還嗆「做不到下台」，陳表示同意「我真的沒有意見」，王玉芬則說誰來都一樣，現場氣氛一度緊張數分鐘。

議員洪健益首先點出，北市老舊房屋多，前市長郝龍斌推出4、5樓老舊公寓更新專案可一坪換一坪，但是6、7樓卻無法，市府應該訂定一套標準；議員林杏兒也指，一坪換一坪是全民共識，市府應設法讓民眾一坪換一坪。

都發局長王玉芬回應，6、7樓都更確實比較困難，真的沒辦法一坪換一坪，她也指出過去或許做得到，但現在建造成本增加幾乎翻倍、房價卻沒翻倍，也非容積獎勵問題，坦言「做不到，真的做不到」，在容積率愈高狀況下，建造和相關成本費用會遽增，邊際效益會愈來愈低。

李柏毅認為現在做不到，未來更做不到，北市都更永遠遙遙無期。他強調，民眾想要住得安全、安心且有同樣空間，不希望家裡變小，以大安區精華地段來講，民眾能分回8成卻意願不高，地段差、偏遠地區怎麼辦？市府回答「一坪換一坪做不到」，要如何說服民眾都市更新？

更新處長陳建華回應，「試算過是真的做不到」，市府做公辦都更時，有算過一套合理機制，可是招商困難，除非市府下去做，不然招不到，直言狀況很現實。李柏毅聽聞不滿批失職，指陳的責任是讓都更順暢、盡速，嗆「做不到下台」，陳建華則說「我同意做不到下台，我真的沒有意見」，王玉芬也說誰來都一樣。

李柏毅怒罵數分鐘，提到住戶無法進行都更原因，他們不是不想走、不想付錢，是因為沒能力走、能力付錢，更批陳不是為了台北市民福祉著想，沒有資格當台北市府官員。

洪健益緩頰，時空背景下，一坪換一坪不可行，建議市府應該鼓勵大家自辦都更，也要讓民眾有個觀念，不能不出錢就要換新房。陳建華會後受訪說明，一坪換一坪深植民心，但在台北市不容易做到，與每個基地條件不同有關，必要時得要出錢，市府現在推動公辦都市更新7599專案，盡量協助民眾自辦都更。

北市老舊房屋多，市府力推都市更新。圖／聯合報系資料照
北市老舊房屋多，市府力推都市更新。圖／聯合報系資料照

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