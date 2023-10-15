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新北最低生活費調高2.5％ 板橋四口之家可望獲學生補助

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市透過好日子愛心大平台，媒合民間資源提供給不一定符合社福資格，卻有實際需求的民眾。圖為台電台北南區營業處響應新北市好日子愛心大平台，與台灣電力工會理事長吳有彬及第34分會攜手，向新北庇護工場採購377份中秋禮盒送給弱勢學童家庭。本報資料照片
新北市透過好日子愛心大平台，媒合民間資源提供給不一定符合社福資格，卻有實際需求的民眾。圖為台電台北南區營業處響應新北市好日子愛心大平台，與台灣電力工會理事長吳有彬及第34分會攜手，向新北庇護工場採購377份中秋禮盒送給弱勢學童家庭。本報資料照片

新北市政府公告2024年新北市低收入戶與中低收入戶最低生活費，每人每月收入分別從1萬6千元調至1萬6400元、2萬4千元調至2萬4600 元，幅度2.5％創近年新高。板橋陳先生一家四口今年每人每月收入剛好超過1萬6千元，只能認定為中低收入戶，這次調整增加400元，陳先生一家經審核後，有機會轉變低收入戶，2名未成年的在學子女可受到每人每月學生補助費6803元。

新北市府公告，低收入戶條件最低生活費為每人每月1 萬6400元，家庭財產動產金額每人每年不超過9萬元，不動產金額每戶不超過450萬元；而中低收入戶最低生活費為每人每月不超過2萬4600元，家庭財產動產金額每人每年不超過13萬5000元，不動產金額每戶不超過650萬元。

新北市議員呂家愷表示，除了調整資格，受惠者能不能增加才是重點，包括原住民、新住民等，如何規畫讓更多對象都能受到政府福利政策照顧才最重要。

新北市議員黃淑君則說，新北最低生活水平牽涉中低收入戶審核，她就曾遇過板橋一個案例，夫妻倆都是工作人口，但因小孩是身心障礙者，媽媽須放棄工作投入照顧，審核都要個案判斷。

黃淑君也說，她也有遇過有些人初審沒過，要去申請復評，但通常需要協助的家庭都非常急，加上社工人力不足，時間一久，就失去協助的本意，相關審核應該要加速。

低收入戶 新住民 社工 未成年

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