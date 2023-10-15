經費代墊、考核不公...社區關懷據點問題多 社會局：明年調整

北市社會局鼓勵里辦及民間社福團體開辦社區關懷據點，提供長者更全面照顧，不過核銷和考核制度卻遭詬病，有里長指出，活動費核銷過程長達數月經常需要里辦公室代墊，此外，考核制度部分指標對里辦不公平，影響經費補助，社會局說明，相關行政及核銷流程改善，將在明年調整編列預算方式，考核制度則是受限法規必須定期考察，部分指標對里辦考核也有優勢。

前市長柯文哲2017年開辦「里辦公處共餐據點試辦專案」在去年底停辦，轉型為社區照顧關懷據點補助民間團體在地服務，提供關懷訪視、問安服務、健康促進及餐飲等服務，鼓勵長者走入社區，增進社會參與，也透過志工人力投入據點強化社會參與，根據統計，北市目前共有507處據點，里辦公處佔137處、其他團體佔370處。

民炤里長周暉泰表示，在社區關懷據點辦活動時，費用很大一部分，是需要里長代墊，不過社會局審查撥款時間冗長，他在去年底申請第3期延緩失能課程核銷，直至今年5月底社會局才同意，但又等到7月10日才將經費撥款到里辦帳戶，等待期長達8個月。

周暉泰表示，今年1月中他申請社區照顧關懷據點經費，也是等到5月才入帳，撥付下來的款項卻只能支應7個多月，用完還是要代墊，有些里長乾脆1-3月不開課，這樣根本無法落實里內長者社會參與。

信義區嘉興里長鄭智耀也說，社區關懷據點會有不定期考核，會影響補助經費，目前也有很多社會團體有社區關懷據點，仔細看最近一次考核前5%績優名單，僅3處為里辦公室，他認為，里辦公室本身就有很多考核條件無法滿足例如餐飲、人力培訓等，呼籲社會局應就先天差異分開考核。

鄭智耀認為，考核方式還有多種單位不定期考核，不僅浪費人力及公帑，更令人有警察國家嚴密監控的感覺，再透過考核成績來影響補助經費，讓據點執行者心寒。

社會局說明，一向重視行政及核銷流程簡化，明年已調整預算編列方式提早受理申請計畫、款項預撥及核銷時程，此外，因政府對補助款使用規定，衛福部規範須不定期查核，包含輔導及了解長者福利需求，並非以監控為目的，針對里長認為考核指標不公平，社會局強調，部分考核指標對里辦公處亦有優勢，如電子公文推動、跨局處或社區資源連結較為擅長，未來將參酌各單位回饋與建議，調整輔導考核指標及方式。