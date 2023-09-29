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江翠重畫「人多公車少」 居民怨：搭到板橋車站繞1小時

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市江翠北重畫區逐漸發展，人口陸續進駐，但地方居民怨周邊除了307號公車，幾乎沒有其他公車經過。記者張曼蘋／攝影
新北市江翠北重畫區逐漸發展，人口陸續進駐，但地方居民怨周邊除了307號公車，幾乎沒有其他公車經過。記者張曼蘋／攝影

新北市江翠北重畫區逐漸發展，人口陸續進駐，但地方居民怨周邊除了307號公車，幾乎沒有其他公車經過，且光是搭公車到板橋捷運站，就要繞1小時，希望可增完整公車路網。有議員認為，現行路線多為繞行，希望有短程接駁車輛直達捷運系統。交通局表示，會綜合當地狀況再評估。

根據交通局公文指出，重畫區範圍以環河西路4至5段、長江路1至3段為界，經查目前行經公車路線計307、310、658、786、810、857、橘5、藍17、藍31及仁愛幹線等路線。

市議員黃淑君表示，1200套票已通行兩個月，但是重畫區居民卻等不到合適公車路網，多次詢問交通局也僅告知規畫中，回覆的公文中看到交通局不做功課的態度，部分路線根本沒有到重畫區，希望交通局應加緊腳步，做出江翠重畫區公車路網的檢討，才能落實規畫。

黃淑君說，目前重畫區希望可以有短程接駁車輛，像是可以直接接駁到捷運系統，大多現行路線多為繞行，不符合民眾需求，因此她10月初將辦江翠重畫區公車路網檢討座談會，希望可以了解民眾需求，但局處卻請假不到，「無法理解地方問題，何來解決問題？」

交通局表示，該會議主要是初步討論、收集里民建議與想法及凝聚共識，也已向議員說明，里民可先討論出具體方案或想法，後續會和公車業者、北市評估是否可行及如何進行。

交通局指出，索資部分是針對周邊公車提供資料，且6月時也提供過詳細資訊，包含各開發單元步行距離，及詳細公車路線名稱，「而因過去經驗並非重畫區入住，就有明顯集中的公車需求，仍需觀察住戶使用運具的特性，也攸關公車行業的生計及市轄公車的資源效率，所以與公車業者規畫657路線在10月2日時試辦繞進重畫區，也會持續觀察搭乘情形來評估」。

地方民眾反映，現場除了307號公車，幾乎沒有其他公車經過，且光是搭公車到板橋捷運站，就要繞1小時
地方民眾反映，現場除了307號公車，幾乎沒有其他公車經過，且光是搭公車到板橋捷運站，就要繞1小時
江翠北重畫區人口進駐，但地方居民怨周邊公車除了少，路線也都是繞行。記者張曼蘋／攝影
江翠北重畫區人口進駐，但地方居民怨周邊公車除了少，路線也都是繞行。記者張曼蘋／攝影

公車 重畫區

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