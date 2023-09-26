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「幼兒專責醫師制度」承接案量大 北市基層醫盼政府多補助

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
衛福部5月宣布將於全國22縣市全面推動「幼兒專責醫師制度」，北市統計目前共有65家診所、129位醫師在擔任專責醫生，今天舉辦活動邀請醫師分享。記者洪子凱／攝影
衛福部5月宣布將於全國22縣市全面推動「幼兒專責醫師制度」，北市統計目前共有65家診所、129位醫師在擔任專責醫生，今天舉辦活動邀請醫師分享。記者洪子凱／攝影

衛福部5月宣布將於全國22縣市全面推動「幼兒專責醫師制度」，讓每名0至3歲的幼兒都配有一名專責醫師，根據北市統計目前共有65家診所、129位醫師在擔任專責醫生，北市衛生局今天邀請專責醫師分享，也有醫師坦言，計畫至今平均接收上百位個案，希望政府能補助經費，讓院所聘用個管師協助。

「幼兒專責醫師制度計畫」，是近年衛福部委託各縣市衛生局統籌整合轄內醫療、公共衛生、社福資源，輔導醫療機構並協助個案轉介的新政，專責醫師們提供寶寶自出生到3歲前的照護需求、疾病預防及健康促進等服務，民眾不需額外支出相關費用、也沒有購買額外自費產品的壓力，即可得到專屬的照護管理。

醫師洪佑承分享，計畫開始至今已收案161人，幼兒掛號時，會由護理人員提供家長單據查閱，進入診間後由醫生說明計畫內容，完成簽署後將家長加入官方Line方便聯繫，並分配到指定醫生收案，個案管理更周全，醫師也會定期提醒包含疫苗接種、健康檢查、牙齒塗氟相關資訊。

洪佑承說，擔任「醫師管家」時也可以留意孩子狀況，曾有醫師發現孩童臉出現巴掌印，經過詢問媽媽才得知，爸爸情緒控管有問題，會打小孩出氣，醫師得知後也急忙通知相關單位協助，也在第一時間將問題解決。

漢宗兒科診所院長劉漢宗則表示，該計劃應可精進，幼兒加入計畫時需要父、母親雙方名字與資料，但單親家庭填寫時常面露難色，建議可以簡化該程序，同意書可免去填寫雙親資料，畢竟該計畫照顧重點是幼兒。

劉漢宗說，目前參與計畫有兩位醫生，剛加入時每周就以服務80餘位幼兒，但平常衛教提醒、個案關懷都需要人力，若聘用個管師，一個月需多負擔4萬元，對院所成本恐會更重，希望政府能增加補助。

截至9月20日，北市已有65家診所、129位醫師擔任專責醫生，衛生局長陳彥元說，目前北市12行政區都有合作診所，將持續和醫師公會合作，包含院所、醫師都會再增加，除了兒科、家醫科醫師都可參與，希望能透過網絡，讓台北市每一位0至3歲的小孩都有專責醫師。

醫師 衛生局 北市

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