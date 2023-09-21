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李昂點名蔣萬安博愛座看法 北市回應了...彼此尊重體諒
作家李昂昨天在臉書發文，向台北市長蔣萬安喊話，指她搭台北捷運從淡水往台北方向，請坐在博愛座的3名年輕人讓座，但沒人願意讓出位子，「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。由於蔣萬安今天沒有公開行程，北市府發言人殷瑋今天回應，原則上，旅客發揮愛心，將座位禮讓給有需要的旅客，這是美德。
殷瑋也提到，北捷也有一句標語，叫做「#也許他有需要只是你不知道」。彼此尊重，相互體諒，是台北捷運文化的重要成份。」外界關於博愛座的制度與配套等意見，也會請北捷參考。
李昂在臉書貼文表示，「請問蔣萬安市長：關於台北市捷運的博愛座，您有什麼看法？」，她搭捷運在淡水往台北的方向，請了3名坐在博愛座的年輕人，但沒有人願意讓座。「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。
李昂說，「我的年齡？那當然是年長，而且因為我10月1號要到巴黎新書發表，忙到老實說身體不是那麼舒服。我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。她並在留言區表示，「否則就取消博愛座，這個道理不是很簡單嗎？」
底下也有許多網友留言，有網友說，「現在年輕人都病了，還病的不輕，可憐」，但也有網友說，「需要博愛座的，不一定是老人，而使用者也不需要向誰說明。當然你可以詢問讓座，人家也可以拒絕，有些需要的原因不見得肉眼看得出來啊」。
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