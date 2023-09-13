大直非塌陷戶也陳情 怒指基泰不聞不問「我們活該嗎？」

大直民宅塌陷案，台北市長蔣萬安今天晚間與25戶塌陷棟的受災住戶座談，不過非塌陷棟、住在3弄14號5樓儒林園的郭姓住戶今天也到現場希望參與座談，郭先生痛批，樓塌事件發生，儘管三大技師公會將他們家鑑定可以回去住，不過家裡的裂縫愈來愈大，但卻得不到基泰或市府的關愛，希望能向市長蔣萬安表達心聲。

郭姓住戶痛批，基泰至今完全沒有來跟儒林園住戶講過半句話，非常惡質，「儒林園至少要一點關愛，但沒有理我們，基泰也不甩我們，不然我們是活該嗎？」

他說，當初民宅塌陷事件發生時，北市府下令撤離的第一批35戶，就包括他們，儘管三大公會現在認定他們住家結構安全，不過他們的房價無形中已經有損失，已經被說危樓，這要找誰要，但事情發生到現在，基泰都沒有來打招呼，這樣惡劣的公司，一點都不值得信賴。

他提到，目前社區有一百戶，已經有82戶願意公辦都更，希望市府可以協助住戶。 台北市長蔣萬安今天晚間與25戶塌陷棟的受災住戶座談，不過非塌陷棟、住在3弄14號5樓儒林園的郭姓住戶今天也到現場希望參與座談。記者林麗玉／攝影

udn討論區