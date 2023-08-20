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淺水灣80米夢幻追光海岸步道 七夕情人夢許承諾抽鑽戒

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
昨晚「海灣情人音樂會」吸引民眾聆聽浪漫美音。圖／北觀處提供
昨晚「海灣情人音樂會」吸引民眾聆聽浪漫美音。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處8到9月於淺水灣推出七夕情人節主題「藍白漫戀裝置」，以戀愛中不同的階段呈現主題，藍白相間的浪漫裝置坐落於海岸線步道，還有80米長夢幻的追光海岸步道，白天和夜晚都會有不同的感受，昨晚「海灣情人音樂會」吸引民眾聆聽浪漫美音。

北觀處為行銷北海岸周邊觀光景點，提升觀光效益，8月1日到9月30日分別於中角灣、淺水灣及白沙灣，打造一系列夏日刺激好玩的「玩夏北海岸」活動。淺水灣情人節音樂會昨晚登場，石門、萬里區公所及北海岸在地協會代表等共襄盛舉。

包含金曲創作才女孫盛希、超級偶像冠軍歌手張語噥、馬來西亞創作歌手王艷薇及政大金璇獎創作歌手胡家誠等輪番演出，聆聽著抒情音樂欣賞著海岸美景。

淺水灣以戀愛中不同的階段呈現主題，藍白相間的浪漫裝置座落於海岸線步道，設置長約80米夢幻的「閃光限定」追光海岸步道，白天和夜晚都會有不同的感受。

「情人好禮服務站」設置於淺水灣停車場旁廣場上，現場準備了各種情人主題好禮要來送給民眾，包含淺水灣20間店家200元優惠券、情人主題玫瑰花、主題明信片以及價值2萬6000元的鑽戒大獎。「富麗花園女王盛宴」女王與公主對望場景，即日起每晚6時30分至10時在三芝淺水灣停車場入口旁展出。

另外，中角灣的「海灣極限玩家」推出限量玩家套票，包含SUP或衝浪體驗二擇一、台灣好行一日好玩交通卡乙張、100元周邊店家消費折抵券乙張、玩家俱樂部或遊客中心飲品兌換券。限額800名數量有限；8月26起日於白沙灣的「海灣氣墊樂園」，將設置40米長、10米高的天空滑梯。

北觀處官網 ：https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1

北觀粉絲團-幸福北海岸： https://www.facebook.com/northguan/

中角灣衝浪活動購票連結：https://reurl.cc/8jRLvX

「富麗花園女王盛宴」女王與公主對望場景。圖／北觀處提供
「富麗花園女王盛宴」女王與公主對望場景。圖／北觀處提供
七夕情人節主題「藍白漫戀裝置」。圖／北觀處提供
七夕情人節主題「藍白漫戀裝置」。圖／北觀處提供
七夕情人節主題「藍白漫戀裝置」。圖／北觀處提供
七夕情人節主題「藍白漫戀裝置」。圖／北觀處提供
淺水灣80米夢幻追光海岸步道。圖／北觀處提供
淺水灣80米夢幻追光海岸步道。圖／北觀處提供

中角灣 馬來西亞 情人節

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