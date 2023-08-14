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進熱廚房 李美珍今接新北社會局長

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北報導
被譽為社福界俠女的張錦麗（圖）因健康因素請辭，新北市社會局長一職將由李美珍接棒，今天走馬上任。圖／新北市政府提供
被譽為社福界俠女的張錦麗（圖）因健康因素請辭，新北市社會局長一職將由李美珍接棒，今天走馬上任。圖／新北市政府提供

新北市社會局長張錦麗今年4月起因病請長假休養，張被譽為社福界俠女，病榻中仍心繫工作，讓同仁感動又心疼。張憂心耽誤團隊辭意甚堅，幾經尋覓，說動今年7月甫從衛福部參事退休的李美珍接任，今天走馬上任。李美珍說，她和張錦麗個性、理念契合，會延續精進新北市社福政策，實踐市長侯友宜重視的「施政不要忘記任何一個人」願景。

張錦麗 力邀老友接手

被譽為社福界俠女的張錦麗因健康因素請辭，新北市社會局長一職將由李美珍（圖）接棒，今天走馬上任。圖／新北市政府提供
被譽為社福界俠女的張錦麗因健康因素請辭，新北市社會局長一職將由李美珍（圖）接棒，今天走馬上任。圖／新北市政府提供
今年逢選舉年，市政不免成為攻防議題，侯友宜原希望張錦麗安心休養，早日康復歸隊，張責任心重辭意堅定，侯授權張錦麗尋找接棒人選，陸續接觸不少社政領域人才，許多人考量這時期加入是進「熱廚房」婉拒。

過程峰迴路轉，李美珍7月從衛福部退休，原本有私人計畫要忙，張錦麗力邀她接手，李、張有10多年深厚私誼，李美珍在內政部服務時期，張錦麗在民間推動家庭暴力防治、高風險家庭等任務，兩人相知相惜。

李回鍋 聚焦2大重點

李美珍曾在台北縣、新北市政府擔任社會局副局長，帶著使命感回鍋老東家，李美珍說，重回市府除想延續錦麗局長理念，新北市是她土生土長家鄉，對社會局團隊有特殊情感及歸屬感，這些力量讓她決定將私事放一邊，回到熟悉的娘家並肩作戰。李表示，扶幼安老、關懷獨居是未來2大重點，會留意城鄉差距，提供更友善政策服務。

新北市人口多達400萬，社會局工作是重中之重，「從搖籃到搖椅」都是關照範圍。副市長朱惕之肯定張錦麗在8年多任內奉獻，新北市完成公共托育121家，在全市1032里設置銀髮俱樂部、照顧據點、公共托老中心，是市民有感的成績。

外界關注是否有下一波人事調整，新北市3位副祕書長，目前僅龔雅雯1人，2個缺額遲未補實，一名熟知市府人事的人士指出，剩餘2個副祕缺額其中1個是機要職，他認為，無論總統勝選與否，還是會先留給侯友宜輔選大將張其強。至於另個副祕職缺，以侯的用人思考會採內升方式，從各局處首長找人，正值選戰水深火熱時刻，暫時還不會動。

侯友宜 團隊

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