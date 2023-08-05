北市國中女性生理用品補助計畫兌換率低 出現巨量庫存

北市率全國之先推動國中女性生理用品補助計畫，營造月經、性別平權友善環境，但110年9月開始試辦，初期學生平均兌換比率平均每月最低僅16.33％，預算執行率為16.56％，且試辦計畫結束還有巨量庫存品待去化。議員則批評是教育局宣傳不力。北市教育局指出，112年迄今各月分兌換率平均約為30%，較初期已有提升。

北市教育局110學年度第1學期結合非營利組織，擇定北市5所國中辦理國中生理用品試辦計畫，在校內固定地點放置衛生棉，供學生免費取用；又在111年度動用地方教育發展基金預算匡列6135 萬餘元，從111年3月起全面補助台北市國中女性生理用品，並運用酷課APP等，每月派送兌換券2張，提供學生至全萊爾富任一門市，換取200元以內之生理用品。

據審計報告指出，實施初期，111年3月至8月，平均兌換率僅16.33％；延長兌換期限為2個月，但至111年11月底止，平均兌換率僅25.26％，預算執行率為16.56％，改善成效欠理想。

5所國中的110年9月至111年1月「國中女性生理用品試辦計畫」期間，共接受公益廠商贈送1833箱、各式衛生棉 3萬0588 包，執行結果，截至111年9月底止，距離計畫結束日已逾8個月，學校尚保管838箱、1萬8588 包，價值約 184萬餘元之生理用品。

另外，依各校110年9至12月試辦期間平均每月使用量推估，部分學校生理用品尚須17至 479個月不等始能消化完畢，但商品有效期限僅剩11個月至19個月不等。

議員陳怡君指出，這很奇怪，老師跟學生講可以去領生理用品，為何兌換率差，學校會有庫存？她認為是宣傳不夠，還有個人使用習慣；學校怎麼擺放也是問題，如果都打開一包包讓人拿，也有人會擔心會不會被人摸過？會有不衛生的疑慮。

北市信義國中校長蔣佳良表示，當初信義國中作為試辦學校，學生僅有萊爾富超商可兌換生理用品，由於家數不多，兌換率並不高，隨著據點開放至四大超商，兌換率明顯提高。

教育局指出，110年試辦期間與民間單位合作，由信義國中等5校率先於校內設置生理用品盒，由民間單位捐贈生理用品放置於廁所入口處，方便學生取用，試辦期結束後，各校持續於校內定點放置生理用品，方便學生隨時取用，並將超額的生理用品發放予學生或捐贈社福機構。

另外，初助計畫初期兌換率約16%，透過多元宣傳管道、增加兌換通路並延長期限、新增酷課雲親子綁定兌換權限，且家長完成與孩子帳號親子綁定後，可由家長協助孩子到超商兌換生理用品，給予家長更多方便，112年迄今各月份兌換率平均約為30%，較初期已有大幅提升。