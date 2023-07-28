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影／大巨蛋再拚8月取得使照 北市府：未確實改善不放行

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市副市長李四川公布大巨蛋現況照片。圖／取自李四川臉書
台北市副市長李四川公布大巨蛋現況照片。圖／取自李四川臉書

北市府力拚台北大巨蛋7月取得使用執照、年底試營運，不過副市長李四川今在臉書指出，使照申請仍還有建管與消防缺點要改善，遠雄集團則說盡快改善中。台北文化體育園區籌備處說，7月已確定無法取得使照，據遠雄表示，需延至8月並會朝目標努力；但屆時若未確實完成改善，市府也不會放行。

李四川指出，7月27日再勘查大巨蛋使用執照申請的現況，也瞭解大聯盟專家所提意見改善的進度。使用執照的申請，在建管與消防的檢查，仍然還有一些缺點，務必改善。他在現場除要求施工團隊趕工，盡速改善外，也要求建管消防單位依法嚴格審查。

消防局指出，已積極要求大巨蛋各項消防設備應符合消防規範，後續消防局也會依規定進行查驗。

建管處表示，目前缺失為遠雄尚有文件未補齊，包含申請書與圖說的內容尚有部分不符需要修正、竣工照片未檢附齊全等，相關資料已由遠雄陸續補正，待消防設備及排水設施等缺失改善後，並經消防局和水利處等相關主管機關核定後，建管處將簽報核定使用執照。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋原本力拚7月取得使照，但市府相當重視公共安全，建管處、消防局也不會為了配合預定期程而放寬驗收標準。現在7月已確定無法取得使照，據遠雄表示，需延至8月並會朝目標努力；但屆時若未確實完成改善，市府也不會放行。

台北市副市長李四川公布大巨蛋現況照片。圖／取自李四川臉書
台北市副市長李四川公布大巨蛋現況照片。圖／取自李四川臉書

大巨蛋 李四川 體育

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