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新北新店B、J單元細部計畫審議通過 區徵作業接續啟動

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

新北十四張及安坑地區近來因環狀線及輕軌等軌道建設，帶動周邊發展及重劃，其中環狀線南機廠周邊的B單元及位於新店輕軌新和國小（K8）站鄰近地區的J單元，已於7月21日通過新北市都市計畫委員會審議，將由地政局接續辦理區段徵收作業。

新北城鄉局說明，B單元位於捷運環狀線十四張站及安坑輕軌十四張站交會地區，面積約34.47公頃，未來將配合地區發展需求，新設各類公共設施用地約19.77公頃，比例高達57%。

其中包含周邊道路系統及停車場兼轉運站用地0.84公頃，機關用地0.31公頃供警消進駐，社會福利設施用地1公頃提供社宅及社福設施，學校用地2.5公頃供設置國民中小學使用，4.56公頃公園複合使用設置地下化水資源中心，公園綠地1.52公頃供鄰里休憩使用。

另外，B單元為保留十四張歷史紋理及自然地景，透過調整公設配置及土管要點，將老樹、古道、水圳、門樓、過水橋等地方文史記憶於現地保留，並將於後續公園規畫設計時納入前人對地區開墾的貢獻記事。

城鄉局指出，J單元鄰近新店安坑輕軌新和國小站，面積約1.86公頃，配合安坑輕軌通車帶動地區發展需求，將毗鄰地區規畫為住宅區，並新設0.73公頃的公共設施用地（佔39.12%），除配合大眾運輸轉乘需求畫設停車場用地0.20公頃，另規畫0.31公頃的公園用地，增加區內開放性公共設施，同時退縮留設行人空間，使景觀及人車動線系統無縫接合。

城鄉局表示，B單元及J單元主要計畫案分別於今年5月16日及去年6月14日經內政部都市計畫委員會審議通過，細部計畫配合前開主要計畫內容修正，已於今年7月21日新北市都市計畫委員會審議通過，將接續由地政局辦理區段徵收作業。

其中B單元預計明年中公告區段徵收計畫，2027年上半年工程完工；J單元預計明年下半年公告區段徵收計畫，2026年工程完工。另外，配合新北2050淨零碳目標，B、J單元作為首例將建築能效標示及低碳（低蘊含碳）建築評估標示制度等納入土地使用分區管制要點內容，透過增訂容積獎勵項目，鼓勵區內新建物以低碳方式開發。

新店十四張區段徵收B單元空拍照片。圖／新北城鄉局提供
新店十四張區段徵收B單元空拍照片。圖／新北城鄉局提供
新店十四張B單元都市計畫圖。圖／新北城鄉局提供
新店十四張B單元都市計畫圖。圖／新北城鄉局提供
新店J單元空拍照片。圖／新北城鄉局提供
新店J單元空拍照片。圖／新北城鄉局提供
新店整體開發區示意圖。圖／新北城鄉局提供
新店整體開發區示意圖。圖／新北城鄉局提供
新店J單元都市計畫圖。圖／新北城鄉局提供
新店J單元都市計畫圖。圖／新北城鄉局提供

安坑輕軌 捷運環狀線 區段徵收 都市計畫

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