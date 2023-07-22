民團控收割善心 北市社會局：分享社區合作成果

台北市社會局社工遭社福團體指控10年不曾家訪一名九旬老翁，卻收割民間善心成果作為政績。社會局回應，個案健康狀況良好，社工依標準進行獨老關懷，並分享社區網絡合作成果。

由作家林立青等人創立的台北市攸惜關懷協會昨天晚間在臉書（Facebook）發文，指控台北市中正社會福利服務中心的社工，不僅放任一名九旬老翁因為體衰無法拿垃圾下樓導致屋中堆滿垃圾，還不阻止老翁成為詐騙集團的受害者。

協會指出，中正社福中心的社工10年來只有電訪，從來沒有進行過家訪，卻收割協會整理老翁家中環境、阻止老翁繼續被詐騙補助金的成果，變成自己的政績。

對此，中正社福中心主任邱慶雄今天向中央社記者說明，為了轉介、分享社區資源網絡，他在昨天邀集人生百味文化建構協會、台灣芒草心慈善協會、北市忠勤里里長方荷生創辦的南機場樂活園地等中正區15個社福單位舉辦共識營。

他指出，中心6月時收到樂活園地通知，指這名個案需要長照服務，便連結長照中心評估導入資源，並在7月安排中心社工偕同樂活園地人員到案家清運堆積物，以此作為共識營的案例分享，並沒有收割成果。

至於協會指稱10年來僅電訪，邱慶雄表示，這名個案在民國101年進案，社工家訪後確認個案行動良好且未失智，便依規定列冊、按月電話關懷，同時結合仁濟院進行家訪，直到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後改為加強電訪，並安排個案到中心領口罩。

他指出，110年疫情舒緩後，中心社工再度家訪，確認個案健康狀況良好，回歸按月電話關懷，進案至今共123筆服務紀錄，而個案從未反映經濟困難或索取過任何急難物資。

疑遭詐騙部分，邱慶雄表示，社工得知個案有買股票、比特幣等投資行為後，因為個案頭腦清楚，沒有受禁治產宣告並由社會局監護，無權干涉個案金錢使用，社工已持續勸導做好金錢管理。

他指出，個案雖然已經92歲，但仍是個活潑健康的長輩，會上教堂、每天共餐，社工依規定並結合社區資源進行關懷，持續掌握個案狀況。