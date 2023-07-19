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27.2億金城交流道決標 4年後舒緩中和、土城塞車苦

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
金城交流道預計在今年10月至12月間取得工程用地後開始進行施工。圖／吳琪銘辦公室提供
金城交流道預計在今年10月至12月間取得工程用地後開始進行施工。圖／吳琪銘辦公室提供

為改善國道3號中和與土城交流道的交通壅塞問題，新北市府進行「新北市土城司法園區區段徵收計畫」時，立委吳琪銘爭取59億預算新建金城交流道，盼解決中和、土城交流道壅塞問題，昨高速公路局以新台幣27億2000萬元總價決標，預計今年底開開始動工，2027年完工通車。

國道3號是許多新北民眾通勤重要幹道，但因中和交流道連接台64線、土城交流道連接台65線，尖峰時段經常出現塞車情況。為紓解兩地交通壅塞並提供土城居民就近進出國道，金城交流道工程計畫在國道3號約39k+600位置增設全向Y型交流道以銜接金城路。南出及北出匝道將以單車道匯出主線後漸變為雙車道。北出匝道將採用左、右轉車流分離設計，跨越主線後再與南出匝道的左、右轉車道匯流，有效改善車流交織，使交流道交通運轉更加順暢。

金城交流道昨高速公路局以27億2千萬元決標，預計在今年10月至12月間取得工程用地後開始進行施工。土城居民表示，自己家住土城看守所附近，無論走中和或土城交流道都有一段距離，上下班塞車司空見慣，盼金城交流道通車能讓當地居民通勤更便利。

立委吳琪銘表示，爭取金城交流道除了第一階段可行性評估門檻跨過不易，也曾歷經地方政府7次退件，終於在2020年爭取工程總經費59億並將工程用地併入「新北市土城司法園區區段徵收計畫」，由內政部主導區段徵收及用地規劃，盼金城交流道工程於2027年順利完工。

國道 車道

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