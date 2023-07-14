「石門賴阿姨」郵局服務41年退休 鄉親不捨相送

近來在石門區地方社團上出現了一則訊息寫著週五郵局「賴阿姨」要退休，瞬間就有上百則的鄉親留言討論，紛紛要在賴阿姨在石門郵局上班的倒數幾天到郵局謝謝賴阿姨的協助。為了感謝賴阿姨深耕偏鄉服務，石門區長曾明華也特別在賴阿姨上班的最後一天，到郵局致贈一份感謝狀，並祝福賴阿姨退休生活一切順遂。

石門郵局服務人員賴宜蓁回憶剛到石門郵局服務的時光，當時還是位少女，而那時石門郵局是許多石門鄉親第一個往來的金融機構，時序至今已經41年過去，到了年資滿申請退休的時刻，對鄉親很感激也不捨。

石門區長曾明華說，有好多鄉親就回憶當時人生的第一本存摺還是賴阿姨幫忙辦理的，對賴阿姨的親切服務相當感激，今天就趁著賴阿姨上班最後一天，帶著鄉親滿滿的感謝與祝福，希望賴阿姨退休生活，平安喜樂、身體健康。

尖鹿里長邱朝欉也一同來獻上祝福，感謝賴阿姨為石門奉獻青春年華，親切服務每一位鄉親，讓石門的鄉親來到石門郵局存款、辦理郵政事務都相當的安心，祝福賴阿姨的退休生活愉快又充實。

值得一提的是，賴阿姨不僅是陪伴許多客戶是長大成家，甚至客戶的小孩也到郵局來找她辦理第一本存摺，除此之外，金融詐騙猖獗，賴阿姨更是堅守崗位與職責，為鄉親守護血汗錢避免被詐騙集團給騙走，鄉親們相當感謝賴阿姨四十多年的服務，也獻上滿滿的祝福與不捨，要祝福賴阿姨退休愉快。