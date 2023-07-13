萬安46號演習人車全管制 汐止警籲民眾配合以免受罰

112年軍民聯合防空「萬安46號演習」北部地區訂在7月24日下午1點30分發放緊急警報，下午2點解除警報，汐止警分局今(13)日下午舉辦協調會，汐止幾乎各里里長和區公所及義警、民防都積極參與，違者可依民防法第21、25條規定處新臺幣3至15萬元之罰鍰，請民眾配合以免受罰。

今年度的「萬安46號演習」，北部地區訂在7月24日下午1點30分發放緊急警報，下午2點解除警報，演習期間實施疏散避難及人、車管制，工廠、公司正常營運，但需關閉門窗、燈火管制，呼籲民眾聽到警報響起要立即配合演練，落實「演習視同作戰」的作為。

汐止警分局副分局長葉敏雄呼籲，萬安演習目的在於提醒國人要有居安思危觀念，隨時提高警覺，如能做好平時準備，就能減少戰時損害不可輕忽，惟有做好萬全準備，才能讓傷亡降到最低，另也提醒民眾演習警報發放後，人、車須一律配合警察、民防人員及憲兵指導，執行防空疏散避難，民眾確實進入防空處所避難，居家者應緊閉門窗及實施燈火管制，違者可依民防法第21、25條規定處新臺幣3至15萬元之罰鍰，提醒民眾不要誤觸法網!