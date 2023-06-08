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萬大市場拚進度日夜趕工 噪音、振動居民苦不堪言

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北第一果菜批發市場改建工程到晚上仍持續施工，影響當地居民安寧。圖／聯合報系資料照
台北第一果菜批發市場改建工程到晚上仍持續施工，影響當地居民安寧。圖／聯合報系資料照

台北第一果菜批發市場改建，力拚2027年完工，從周一到周日、10時至22時都在施工，引發居民不滿。住戶代表黃小姐表示，除了從早到晚的噪音讓居民不得安寧外，富民路155巷1號誌9號的公寓全部龜裂受損；新工處說，經協調19時後不使用重機具、灌漿前2天預先告知，鄰損部分也會委請專業技師鑑定，包商承諾會負責修處理。

黃小姐說，去年北市府舉辦2次說明會，知會住戶工作進度等，居民沒有發言權，也答應周末不施工，怎料從去年12月起，周末就開始加班，有時候會施工到凌晨24時，深夜了還在敲敲打打，住戶不得安寧，40年以上的老屋也禁不起震動，施工前也沒鑑定，影響富民路155巷的住戶，房屋龜裂嚴重，無人關心與溝通。

國民黨籍北市議員應曉薇今進行3方協調，得出3共識，包括中華工程會協助修復鄰損、富民視場通道盡量暢通、施工時間事先預告。

對此，第一果菜批發市場工務所主任陳國偉說明，依法施工不能超過22時，若有必要工程須向市府申請，因為富民路有早市，人車眾多，所以接近中午才能進場施，1天8小時趕工，原則上要22時前要完成，所以能提早就盡量提早。另外，澆灌混凝土不能中斷，在協調會後居民願意諒解，未來澆灌前2天會通知住戶、重機具19時前完成。

而周末施工問題，陳國偉表示，去年說明會有提到，因拆橋階段噪音很大，當時承諾周末不施工，可能誤以為周末永遠不施工，不過今天協調會都已經重新說明。

至於鄰損部分，陳國偉說，因為主體地下室開挖，事前有透過專業技術公會做周遭住宅鑑定，而富民路155巷因為距離較遠，不在鑑定範圍內，不過中華工程承諾，會派員去鑑定鄰損狀況並拍照存證，願意負責處理。

噪音 重機 北市 應曉薇 工時

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