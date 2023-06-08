新北幼兒園疑餵童安眠藥 28童完成藥物檢驗

新北市教育局今天表示，配合檢警偵辦板橋區某幼兒園老師疑餵幼童安眠藥案，已有28名幼童完成藥物殘留檢驗；因業者營業至7月底，教育局也全力協助並媒合家長安置幼童就學。

板橋私幼發生疑幼兒遭餵藥案件，有些家長帶幼童前往醫院檢驗，檢驗報告含有「巴比妥」藥物殘留，引發社會各界關注。警方今天說，這起案件目前已有17名家長報案。

海山警分局表示，今天接受新北地檢署婦幼專組檢察官指揮，發動第2波搜索，先前往幼兒園園長、老師共8人的家中搜索，並隨後以關係人身分，帶回8人調查詢問平常幼兒園運作狀況與幼生的作息、生活照顧。

新北市政府教育局表示，全案配合檢警偵辦，並積極媒合協助安置幼童。全幼兒園有67名幼童就讀，有12名幼童家長已帶孩子檢驗藥物殘留，市府協助逐一詢問剩下的55名家長是否有檢驗意願。

教育局說，啟動「到園檢驗專案」提供藥檢服務，協助16名有意願家長，由新北市立土城醫院醫檢人員到幼兒園採檢。合計共28名幼童完成藥物殘留採檢，並等待檢驗結果。

教育局說，因房東不續租給幼兒園，業者在餵藥疑案爆發前，本來就決定7月底歇業，67名就讀的幼童中，扣除即將畢業的大班孩童，市府將全力協助家長安置其餘中班、小班及幼幼班的就學幼童。

教育局說，目前已有部分幼生轉園就讀，還有一些需要轉到其他私幼就讀的孩童，家長也可以參加公立幼兒園、非營利幼兒園的名額抽籤。專案輔導小組會給予一對一的關懷、個案追蹤、家訪，瞭解個別需求，並提供醫療及法律相關諮詢服務。

教育局說，後續會監督幼兒園承擔相關法律責任及賠償。遭指控的教保員已停職接受調查，若查證屬實將嚴懲涉案教師，依教保服務人員條例，最重可裁處新台幣60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。