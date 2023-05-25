南門市場工程菸蒂、菸盒滿地 議員：恐重演廣慈社宅火災

廣慈社宅工程22日才剛發生菸蒂釀成火災的工安事故，疑為工人亂丟菸蒂，議員林延鳳上午在議會財建委員會指出，日前財建委員會委員考察南門市場工程時，發現工地地下室與一樓，數處有菸蒂和菸盒，疑似有工人在現場抽菸，恐有釀災之虞。市場處表示，會加強進行宣導及派員巡查，也不排除開罰。

林延鳳指出，廣慈社宅工程22日才剛發生菸蒂釀成火災之工安事故，且北市府相關規定都有禁止明文，卻仍有類此情事，一旦發生意外，後果不堪設想，還可能波及一旁捷運連通道，呼籲市場處、代辦機關新工處與施工單位應盡速檢討改進，防範類此事件再次發生。

林延鳳說，南門市場工程不僅是重大地方建設，更是代表台北市傳統市場文化的領頭羊之一，施作已久也被市民期待已久，未料竟有疑似在工地現場抽菸的情況，且菸蒂還是在搜救較為困難的地下室被發現，周邊相關消防系統也還沒齊備，「廣慈社宅」火災殷鑑未遠，且還在議會考察時被發現，現場有議員和媒體，代表平常管理更鬆散，稽查也不力。

林延鳳表示，依照現行的台北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第3條第3項第9款，工區位於菸害防制法明定禁止吸菸之場所，或於密閉、局限空間及有發生火災或爆炸之虞工作場所，禁止人員吸菸。而南門市場工地地下室，顯然就在此一規定範疇之中，發現菸蒂的地方一旁是捷運局已經做好尚待安檢的捷運連通道，潛在影響不可不慎。

林延鳳認為門市場工程竣工在即，應更慎重走完最後一哩路，對於工安絕對不能大意，要求代辦機關新工處、業主市場處都應該以更嚴格要求廠商遵守規範，切勿大意。

北市市場處長陳庭輝指出，南門市場新大樓工程代辦單位為新建工程處，會和新工處討論，要求工地管理應更嚴謹，並進行宣導及加強派員巡查，若跟廠商的合約有相關罰則，不排除會依法開罰，後續會跟新工處討論後決定。

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