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北海岸藝術祭提升在地藝文 新北市議員要求復辦

觀天下／ 記者廖品涵／北海岸報導
北海岸藝術祭舉辦一年就沒有續辦，新北市議員鄭宇恩向文化局提出恢復定期舉辦北海岸大型藝術祭的要求。 圖／紅樹林有線電視提供
北海岸藝術祭舉辦一年就沒有續辦，新北市議員鄭宇恩向文化局提出恢復定期舉辦北海岸大型藝術祭的要求。 圖／紅樹林有線電視提供

2016年曾經在北海岸舉辦的北海岸藝術祭，兩個月時間，吸引不少遊客到訪北海岸，不過藝術祭卻僅僅舉辦一年就沒有續辦，讓在地藝術家獨自奮鬥、自籌展覽經費，為此新北市議員鄭宇恩向文化局提出恢復定期舉辦北海岸大型藝術祭的要求。

新北市議員鄭宇恩指出，在2016年的藝術祭中，北海岸有20座的駐地創作藝術品，大大的鼓舞北海岸的藝術家們，也結合觀光吸引更多遊客造訪北海岸，並且在活動中結合藝術展覽、工作坊、藝術小旅行、市集，為處處是自然美景的北海岸，增添了許多藝文氣息。不過卻只辦了一年，隨後又讓北海岸的藝術家們，為了自籌展覽經費而獨自奮鬥努力著。

在向文化局的質詢中，市議員鄭宇恩也認為，文化局不該只是匯集資源的角色，除了挹注藝文發展，更要針對北海岸文化發展提出的願景與定位。希望能以瀨戶內海藝術祭為目標，舉辦三年一次的大型藝術祭活動，串聯北海岸藝術家，讓旅遊和藝術欣賞的結合不限於美術館，而是在北海岸的山海美景之間。

藝術家 文化局 美術館 藝術品

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