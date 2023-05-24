北海岸藝術祭提升在地藝文 新北市議員要求復辦

隱身在三芝區的山裡，有一間以迷你馬為特色的咖啡廳，全店占地有3000坪，是一間戶外空間比室內空間還大的咖啡廳，平假日用餐都不限時，戶外空間還可以在草地上野餐，店家還會提供野餐墊與設備，讓顧客好好享受草地戶外時光。

2023-05-24 17:59