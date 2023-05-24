新南門市場拚觀光 8月試營運

經歷4年改建，北市南門市場新大樓5月30日取得使照，預計8月10日試營運、9月23日開幕，將與捷運萬大線有地下通道連通，攤商擔心動線窄影響生意，要求捷運局提前開放共構動線，以利攬客。捷運局回應，因需先通過消防安檢，提前開放有困難。

營運超過36年的老字號南門市場因耐震力不足、民國102年又被鑑定混凝土氯離子含量偏高，市府決策拆除重建，工程進度已達94.32%，大樓外觀以玻璃落地窗為主，有別過去傳統市場，打造成通透空間，未來預估將有更多國際觀光客，將成北市觀光熱點。

南門市場新大樓2樓至地下2樓為市場，3樓以上為北市府辦公公署。市場處目前規畫地下2樓為庫體區／販賣準備區42攤、B1為生鮮區86攤、1樓零售區66攤、2樓為飲食／百貨區68攤，攤商設備搬遷補助，每攤設備補助上限9萬元；搬遷補助每攤上限1萬元，核實補助。

台北市議會財建委員會昨天考察市場工程，市場自治會長王銓國憂心，大部分攤商約86攤在地下室一樓，但民眾現在必須先進1樓搭手扶梯或走樓梯下去採買，擔心動線少，希望捷運局提前開放共構連通道。

北市南門市場新大樓外觀以玻璃落地窗為主，打造通透空間。記者林麗玉／攝影

捷運局說，共構通道雖已做好，但整體工程還未完工，消防安全檢查要等整體工程通過，才能開放。

目前攤商近期就會抽籤攤位，也有攤商擔心，後續的攤位進駐裝修，會不會與後續改善工程疊在一起？希望能如期進駐，否則若拖到過年，會對生意有影響。

市場處長陳庭輝說，北市府今年度最重要工作就是讓南門搬回新家「風風光光搬回去」，新工處、市場處每個月緊盯工程，會持續與攤商溝通，針對需求協調工程改善，一定會全力協助，如期如質完工、試營運開幕。

至於原南門中繼場因國產署將收回，議員關心是否可以延長租期？產發局表示，未來中繼這塊地可以作為新創場地使用，會努力爭取延長租期，朝多目標使用。