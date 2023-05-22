快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙城論壇遭綠議員砲轟 應曉薇反批：共機擾台都是蔡英文搞的

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安赴台北市議會專案報，綠議員針對雙城論壇議題吵翻天，藍議員應曉薇痛批，共機擾台就是蔡英文搞得。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安赴台北市議會專案報，綠議員針對雙城論壇議題吵翻天，藍議員應曉薇痛批，共機擾台就是蔡英文搞得。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會進行專案報告，針對雙城論壇問題，綠營議員質疑蔣萬安當初承諾不算話，對此北市議員應曉薇表示，支持蔣萬安做對的事情，更直言共機頻繁擾台，就是總統蔡英文搞的，呼籲民進黨不要有雙標。

應曉薇說，2010年雙城論壇讓民眾可以直接從松山機場直飛上海，不用到其他地方轉機，縮短民眾交通時間，因此她認為雙城論壇是非常有建設性的，不管蔣萬安要去不去，希望能簽署更多有建設性的合作備忘錄，但她也提醒，如果兩岸關係如果不對等，台北市被吃豆腐，她認為，蔣萬安就不用親自前往。

應曉薇表示，民進黨議員今天一直針對共機擾台，要求蔣萬安履行承諾，終止舉辦雙城論壇，她直言「所以會共機擾台就是蔡英文搞得拉。」民進黨沒資格談共機擾台。

應曉薇說，2017年時任行政院長賴清德說要務實台獨工作者要親中愛台，2019年柯文哲出席雙城論壇僅說了「兩岸一家親」，卻遭反擊，2023年賴清德說出反共不反中；但當新北市長侯友宜提到，「民主自由早是我們的DNA。」卻遭賴清德批評，「民主自由不是國民黨的DNA。」應曉薇說，民進黨就是雙標政黨，用聖人標準要求蔣萬安，卻用另外標準包庇賴清德。

蔣萬安 雙城論壇

延伸閱讀

黃偉哲被批im.B能甩鍋? 南市府：蔣萬安與張善政也合照

影／中國軍機擾台仍辦雙城論壇？ 蔣萬安：中央肯定

合照im.B惹議被要求道歉 蔣萬安：沒證據就指控不可取

雙城論壇交鋒 綠議員轟蔣萬安：一直搬蔡英文是要選總統？

相關新聞

北市人口250萬達標！何時找第三副手 蔣萬安：月底發文內政部

台北市總人口數本月11日已達250萬人，何時向中央爭取設置第三位副市長、副秘書長？蔣萬安今天表示，人口會受市民戶籍外遷、...

五股觀音坑溪橋已完成清理 今先設替代道路

新北五股觀音坑溪橋是淡水河濱左岸的要道，平時不少民眾騎乘單車使用，去年開始做補強工程，上個月卻突然崩塌，引發民眾憂心。新...

北市機車退出騎樓2.0兼顧停車需求 下一步清除長期占用固定物

為落實「人本交通」政策，北市府推動4大主軸，包括通暢行人環境、確保路口行人安全、提升大車轉彎安全，以及落實人本理念道路設...

浮洲4產專區定位不明 新北：以數位健康主題招商

板橋浮洲都市計畫通盤檢討，規畫4處產專區占4個街廓，鄰近三大醫療園區，區域內又有浮洲火車站及規畫中的泰板輕軌，但產專區定...

新北停車需求大 市府將闢停車場再增4536個汽車停車位

新北市有近百萬輛汽車、超過200萬輛機車，公、私停車場卻僅有15萬個1282格汽車格、約6萬個機車格，加上北基桃等外地車...

參選人再批變賣板橋社宅 新北城鄉局：活在多重宇宙？

新北板橋民權段社宅是否遭變賣因近期選舉再成話題，新北城鄉局澄清，目前已第一波招租，說變賣的參選人活在多重宇宙，應正視高房...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦