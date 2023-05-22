雙城論壇遭綠議員砲轟 應曉薇反批：共機擾台都是蔡英文搞的

台北市長蔣萬安今天赴議會進行專案報告，針對雙城論壇問題，綠營議員質疑蔣萬安當初承諾不算話，對此北市議員應曉薇表示，支持蔣萬安做對的事情，更直言共機頻繁擾台，就是總統蔡英文搞的，呼籲民進黨不要有雙標。

應曉薇說，2010年雙城論壇讓民眾可以直接從松山機場直飛上海，不用到其他地方轉機，縮短民眾交通時間，因此她認為雙城論壇是非常有建設性的，不管蔣萬安要去不去，希望能簽署更多有建設性的合作備忘錄，但她也提醒，如果兩岸關係如果不對等，台北市被吃豆腐，她認為，蔣萬安就不用親自前往。

應曉薇表示，民進黨議員今天一直針對共機擾台，要求蔣萬安履行承諾，終止舉辦雙城論壇，她直言「所以會共機擾台就是蔡英文搞得拉。」民進黨沒資格談共機擾台。

應曉薇說，2017年時任行政院長賴清德說要務實台獨工作者要親中愛台，2019年柯文哲出席雙城論壇僅說了「兩岸一家親」，卻遭反擊，2023年賴清德說出反共不反中；但當新北市長侯友宜提到，「民主自由早是我們的DNA。」卻遭賴清德批評，「民主自由不是國民黨的DNA。」應曉薇說，民進黨就是雙標政黨，用聖人標準要求蔣萬安，卻用另外標準包庇賴清德。