梨泰院踩踏事故催生 新北高工開發人流偵測系統獲專利

教育部辦全國高中專題及創意製作競賽，新北市共8校獲5金1銀4銅11佳作。其中新北高工以梨泰院踩踏事故發想，結合資訊、AI，當人數超過上限，現場將以語音廣播、警示燈等方式，提醒民眾疏散的「大量人流偵測系統」獲第一名，並已取得專利。

新北高工資訊科葉家均、許凱俊、蘇品融以「梨泰院踩踏事故」發想，以資訊科專業，用AI人工智慧、網頁技術、行動應用、電路設計、開發APP等技能，設計大量人流偵測系統。當人數超過上限，現場將以語音廣播、警示燈等方式，提醒民眾疏散。系統也獲評審青睞，拿下專題組電機與電子群第一名。

指導老師陳錫齡、吳家偉說，學生為方便管理系統，設計APP手動調整後台，擴增人流偵測速率、人流標示、警報音量等功能，經100次測試，準確率最高為100%，無論室內、室外都能使用。

葉家均表示，之前參加過的國際技能競賽獲銀牌，專題比賽相較於技能競賽，更強調小組合作，組員各自貢獻專業，讓多元技術整合。自己是第一次接觸AI模型學習，在軟硬體選用、設計、連接問題皆有挑戰，這次能獲獎成就感十足。