新北北新國小學生成直播主 帶韓國延世小學師生訪碧潭
新北市推國際教育向下扎根，新北市北新國小與韓國世宗市延世小學線上交流，學生化身直播主，讓韓國師生線上探訪新店美食、與碧潭吊橋，將在地特色傳遞給異國學伴。新北教育局長張明文說，國際教育從小扎根，提升學生外語、跨文化的溝通能力。
為推國際教育向下扎根，新北教育局自110學年度開始，新北市中小學國際教育四堂課、111學年度32校參加教育部國際教育精進計畫，並與國外姐妹校共學。比如北新國小結合科技、雙語，與韓國世宗市延世小學線上交流兩校一日作息及國家特色美食，由學生錄製主題影片，讓韓國師生線上探訪新店美食、與碧潭吊橋，並化身直播主將在地特色傳遞給異國學伴。韓國學伴也分享，世宗市的公園街景及特色美食Vlog。
中信國小則透過雙語、美感，以SDGs2零飢餓為主題，由五年級學生拍攝偶戲小短劇，短劇中描寫貧窮國家孩子面臨飢餓渴望溫飽，富有國家的孩子卻因營養過盛而造成健康問題，故事探討飢餓、飲食習慣與食物分配不均。
中信國小學生馮硯澤說，台灣每人平均浪費96公斤的食物，世界上卻有其他人因飢餓而死，因此要更珍惜食物，吃多少煮多少，教務主任黃小紋表示，未來將與新加坡學生一同提出剩食倡議行動，主張零飢餓及發想剩食解決方法，讓孩子真實感受自己也能發揮影響力，實踐在生活中。
丹鳳高中則結合閱讀、雙語與科技，國中部學生以夜市文化為主題，與馬來西亞波德申中學線上文化交流，並透過焦桐「味道福爾摩沙」、曹銘宗「蚵仔煎的身世」等書籍，用不同飲食的文本向姊妹校介紹台灣夜市文化，姊妹校學生也穿起傳統服飾並分享椰香飯、印度香飯等當地米食文化。
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