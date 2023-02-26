新北北新國小學生成直播主 帶韓國延世小學師生訪碧潭

新北市推國際教育向下扎根，新北市北新國小與韓國世宗市延世小學線上交流，學生化身直播主，讓韓國師生線上探訪新店美食、與碧潭吊橋，將在地特色傳遞給異國學伴。新北教育局長張明文說，國際教育從小扎根，提升學生外語、跨文化的溝通能力。

為推國際教育向下扎根，新北教育局自110學年度開始，新北市中小學國際教育四堂課、111學年度32校參加教育部國際教育精進計畫，並與國外姐妹校共學。比如北新國小結合科技、雙語，與韓國世宗市延世小學線上交流兩校一日作息及國家特色美食，由學生錄製主題影片，讓韓國師生線上探訪新店美食、與碧潭吊橋，並化身直播主將在地特色傳遞給異國學伴。韓國學伴也分享，世宗市的公園街景及特色美食Vlog。

中信國小則透過雙語、美感，以SDGs2零飢餓為主題，由五年級學生拍攝偶戲小短劇，短劇中描寫貧窮國家孩子面臨飢餓渴望溫飽，富有國家的孩子卻因營養過盛而造成健康問題，故事探討飢餓、飲食習慣與食物分配不均。

中信國小學生馮硯澤說，台灣每人平均浪費96公斤的食物，世界上卻有其他人因飢餓而死，因此要更珍惜食物，吃多少煮多少，教務主任黃小紋表示，未來將與新加坡學生一同提出剩食倡議行動，主張零飢餓及發想剩食解決方法，讓孩子真實感受自己也能發揮影響力，實踐在生活中。