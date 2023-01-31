南一中百年校慶單車環島 串聯4百年名校培育素養

台南一中百年校慶壓軸活動單車環島今天登場，校長廖財固及中華民國校友總會理事長吳榮彬領軍，親師生近40人清晨出發，預計以10天巡禮，並串聯高雄中學、成功高中、新竹中學、台中二中等百年名校，加強校際合作交流。

廖財固說，單車環島原訂於去年暑假舉行，受疫情影響延至今年寒假辦理，正好在新春期間為百年校慶系列活動畫下最壯麗的休止符。希望同學們透過雙腳踩踏自行車，用雙眼觀看美麗的寶島景色，讓身體騎乘的汗水滴落在成長的土地，與土地產生生命的連結，了解自己成長的土地。

承辦活動的王泰焜說，這次單車環島活動，每天都要騎約 100 公里，挑戰自己的體能，一定會有苦痛的產生，正是一種珍貴的奮鬥磨練，激發意志與鬥志，能忍耐苦痛，並更加珍惜得來不易的幸福，知福惜福，保護這成長的土地，守護美麗寶島。

秘書林皇德表示，參加單車環島活動的成員除了學生外，還有老師、家長與校友，為了順利完成單車環島壯舉，校長與同學們在春節連假期間仍努力練騎，不畏寒流低溫與強風。環島期間也將拜訪高雄中學、成功高中、新竹中學、台中二中等創立於1922年的百年校慶名校，透過校際合作交流，拓展視野與人際關係，並達成新課綱核心素養培育。