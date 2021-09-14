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學生打疫苗後居家線上學習2天 新北提3點回應說分明

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市定案，學生施打疫苗後，全校線上教學居家學習2天，許多縣市仍依照教育部規定，不跟進這樣的做法，教育局長張明文今天提出3點回應。圖／翻攝侯友宜臉書
新北市定案，學生施打疫苗後，全校線上教學居家學習2天，許多縣市仍依照教育部規定，不跟進這樣的做法，教育局長張明文今天提出3點回應。圖／翻攝侯友宜臉書

國、高中職學生將要打BNT疫苗，新北市定案，學生施打疫苗後，全校線上教學居家學習2天，許多縣市仍依照教育部規定，不跟進新北做法，教育局長張明文今天提出3點回應，並指出，教育局是採取嚴謹的態度因應，實施線上上課是讓老師確實掌握學生身體狀況。

張明文表示，一、新北市重視每一個孩子的健康，學生打疫苗後進行2日的線上教學居家學習，可以維持睡眠完整，在家充分休息。學校事前會進行充分的衛教指導，請孩子多喝水、多休息、避免劇烈運動，若有不舒服及過敏現象立即向師長反應。

二、健康是無價的、安全重於一切，這是台灣第一次施打BNT疫苗，教育局採取嚴謹態度因應。打疫苗後2日實施線上教學的目的，重點在於讓老師關心並確實掌握學生身體狀況，若有緊急情況可立即進行通報處理，兼顧學生健康與學習。

張明文說，三、學生打疫苗後2天，若家長或家庭有照顧上的需求，教育局和學校會提供必要的協助，共同守護孩子平安健康。

疫苗 教育局 BNT

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