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視察開學首日防疫情形 侯友宜：午餐防疫最重要

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午前往新北板橋新埔國中關心防疫準備，了解午餐用餐情形。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今上午前往新北板橋新埔國中關心防疫準備，了解午餐用餐情形。圖／新北市新聞局提供

各界關注開學首日，新北市長侯友宜今視察校園防疫情形並表示，其中最重要的是午餐時間不交談、不共食、不分食，而體育課及音樂課都因應疫情有新模式，同學也適應良好，新北各學校防疫措施都做的很好。

今為高中以下高級學校開學日，各界關注防疫是否落實，侯友宜今日上午也前往新北板橋新埔國中關心防疫準備，包含體育課及音樂課授課模式，以及中午用餐情形，叮嚀師生遵守防疫準則。

侯友宜強調，其中最重要的是午餐時間，學校一再跟師生宣導用餐時間不交談、不共食、不分食，同學們也都有隔板進行防疫，校方還細心在板子鑽一小孔洞，能讓同學掛上口罩。

侯友宜說明，體育課授課方式也因為疫情有所調整，以體適能方式進行，同學們也都很適應。教育局也說，因為同學帶著口罩，所以也不會安排太劇烈的活動。

另外，有關音樂課有吹奏類樂器內容，教育局表示，像中音笛課程就改以音樂賞析及教師講解方式進行，學生課後回家自行練習吹奏，確保防疫下學習不間斷。

新埔國中校長郭月秀強調，教職員及志工都達已接種疫苗14天以上或提供3日內快篩陰性證明等條件。另外，合作社已暫停開放性熱食販售；音樂課戴口罩唱歌則不受影響；體育課器材以自行準備為主，器材也會在下課立即清消。

侯友宜表示，新北有40萬左右的學生今日開學，為全國最多，同學也因為三個月沒進到學校特別興奮，不過還是提醒師生要落實防疫措施，而各學校今日防疫措施也都做的非常好，希望大家都能珍惜實體上課，健康上學、開心學習。

新北市長侯友宜今上午前往新北板橋新埔國中關心防疫準備，並了解體育課新授課模式。／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今上午前往新北板橋新埔國中關心防疫準備，並了解體育課新授課模式。／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今上午前往新北板橋新埔國中關心防疫準備，跟師生宣導用餐時間不交談、不共食、不分食。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今上午前往新北板橋新埔國中關心防疫準備，跟師生宣導用餐時間不交談、不共食、不分食。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今視察校園防疫情形。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今視察校園防疫情形。記者李成蔭／攝影

侯友宜 體育

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